274 neue Corona-Infektionen am Donnerstag. Und dennoch: Die neuesten Zahlen zur Pandemie in MV machen Mut. Die Inzidenz landesweit sinkt seit Tagen – und auch in fast allen Landkreisen. „Es ist schon etwas Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, sagt auch Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU). Um von einer Trendwende zu sprechen, dafür sei es aber noch zu früh. Da sind sich Glawe und die Experten einig.

Seit Jahresbeginn sinkt in fast allen Altersgruppen die Inzidenz – nur in einer nicht. Und das ist ausgerechnet die besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe. Bei den Bürgern über 80 Jahren steigen die Fallzahlen weiter an. Landesweit liegt die Inzidenz bei den Hochbetagten mittlerweile bei knapp 350. Heißt: Die Ausbreitung des Virus in Alten- und Pflegeheimen zu verhindern, ist noch immer nicht gelungen.

Glawe drängt deshalb darauf, dass der Bund endlich mehr Impfstoff liefern müsse: Im Kampf gegen das Virus sei es entscheidend, die besonders gefährdeten Gruppen so schnell wie möglich zu impfen – Bewohner in den Heimen und daheim sowie das medizinische Personal im Land. „In 73 Prozent der vollstationären Einrichtungen im Land ist eine Erstimpfung erfolgt. Für den Durchbruch beim Rückgang der Neuinfektionen ist entscheidend, dass weiter Nachschub an Impfstoffen im Land ankommt. Jede Impfung schafft mehr Sicherheit, sich und andere zu schützen.“

Reisinger : Kommende Woche abwarten

Ob die Trendwende geschafft ist? Auch Prof. Dr. Emil Reisinger, der Corona-Experte des Landes und Tropenmediziner an der Rostocker Uniklinik, will sich noch nicht festlegen. „Es ist noch ein paar Tage zu früh, um eine eindeutige Tendenz ausmachen zu können. Wir dürfen uns noch nicht in Sicherheit wiegen“, sagt er. Aber: Wenn Anfang kommender Woche die Inzidenzen weiterhin sinken – „ja, dann zeigen die Maßnahmen endlich die erhoffte Wirkung.“

In den vergangenen Tagen war vor allem in Schwerin die Inzidenz deutlich gefallen: „ Schwerin ist beim Impfen der Risikogruppen sehr weit. In vielen Einrichtungen haben die Hochbetagten bereits die zweite Impfdosis erhalten.“ Es sei daher denkbar, dass die Impfung in der Landeshauptstadt bereits Wirkung zeige – auch in den Fallzahlen. „Aber auch dazu wissen wir in einer Woche sicher mehr.“ Immerhin: Kein Landkreis in MV liegt mittlerweile über der kritischen 200er Inzidenz.

Nur 33 Fälle in Schulen und Kitas

Die neuesten Zahlen scheinen jedoch Manuela Schwesig ( SPD) Recht zu geben: Die Ministerpräsidentin hatte beim Bund-Länder-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) über Schul- und Kita-Schließungen gestritten – und sich geweigert, die Einrichtungen komplett dicht zu machen.

Dazu gibt es auch nach den Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales keinen Grund: Bei den Null- bis Vierjährigen liegt die Inzidenz in MV bereits unter der 50er Marke, bei Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 14 Jahren nur noch ganz knapp darüber – und das, obwohl weiterhin mehr als die Hälfte der Kita-Kinder in die Einrichtungen gehen und obwohl für Abschlussklassen sowie die Klassenstufen 1 bis 6 auch Unterricht in Präsenz stattfindet.

In den vergangenen Wochen wurden gerade mal 33 Fälle gemeldet, in denen Schul- und Kita-Kinder von einer Infektion betroffen waren. In den meisten Infektionsgeschehen in Kinder-Einrichtungen wurde das Virus von Erziehern oder Lehrern „eingeschleppt“.

Zu wenig Daten zu Mutationen

Mit Lockerungen würde Reisinger trotz der positiven Entwicklung noch abwarten wollen – auch mit Blick auf eine mögliche Ausbreitung der Virus-Mutationen aus England und Südafrika. Doch Reisinger ist auch in diesem Punkt nicht so pessimistisch wie die Berater der Bundesregierung: „Es heißt, die neuen Stämme würden sich leichter verbreiten und zu einer vermehrten Ansteckung führen. Noch gibt es dafür aber keine klaren wissenschaftlichen Belege“, so Reisinger.

Dass die Mutationen ansteckender seien, sei zwar in Tierversuchen mit Hamstern nachgewiesen worden – aber noch nicht in Untersuchungen beim Menschen. „Diese Studien laufen gerade noch.“

