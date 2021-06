Rostock

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern verliert immer mehr an Tempo: Am Mittwoch sind im gesamten Land sechs neue Ansteckungen registriert worden, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag mit. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es noch neun Fälle gewesen.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt um 0,1 auf zwei Fälle je 100 000 Einwohner in einer Woche. Sie ist unverändert die niedrigste in Deutschland: Den aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge lag die bundesweite Inzidenz bei 7,2. Das Saarland und Baden-Württemberg sind Schlusslichter mit einem Wert von knapp über zehn.

Neue Fälle und Todesopfer im Kreis Mecklenburgische Seenplatte

In Schwerin und im Kreis Vorpommern-Greifswald geht der Inzidenzwert zurück, im Kreis Ludwigslust-Parchim steigt er. Hier wurden vier der sechs neuen Infektionen verortet. Die übrigen Ansteckungen fanden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte statt.

Aus dieser Region stammt auch ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19. Es ist die 1150. Person, die in MV seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben ist – bei 44 122 nachgewiesenen Infektionen.

Relativ entspannt ist die Situation in den Krankenhäusern. Von der derzeit 142 mit Corona Infizierten (-7 im Vergleich zum Vortag) befinden sich 20 (-1) zur Behandlung im Krankenhaus, die Hälfte (-1) davon auf einer Intensivstation.

Von OZ/rb