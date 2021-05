Rostock

Gute Nachrichten zur Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Freitag vergleichsweise wenige Neuinfektionen. Landesweit haben sich demnach 63 Menschen mit Sars-Cov-2 angesteckt, da sind 29 weniger als am Freitag vor einer Woche. Ebenfalls erfreulich: Es gab keine weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion.

Die Inzidenz im Land sinkt um 1,3 auf 17,9 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Nach den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Vormittag lag die Inzidenz in MV bei 19,3. Damit ist es aktuell das Bundesland mit der geringsten Inzidenz. Der Durchschnitt lag bei 39,8, beim Schlusslicht Thüringen beträgt der Wert 56,2.

Fast überall in MV gehen die Zahlen zurück

In fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten von Mecklenburg-Vorpommern gehen die Inzidenz-Werte zurück, am stärksten in Vorpommern-Greifswald (-5,5) und im Landkreis Rostock (-4,2). Die Zahlen reichen von 4,5 im Landkreis Vorpommern-Rügen bis 31 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Nur drei Regionen haben zweistellige Ansteckungszahlen registriert: Seenplatte (19), Ludwigslust-Parchim (16) und die Hansestadt Rostock (10).

Entspannung auch in den Kliniken des Landes: Derzeit sind Schätzungen des RKI zufolge 1094 Menschen mit dem Virus infiziert (32 weniger als am Vortag), von ihnen muss etwa jeder zehnte in einer Klinik behandelt werden – 120 Patienten bedeutet ein Minus von 20 gegenüber Donnerstag. 40 (-1) der Krankenhaus-Patienten befinden sich auf einer Intensivstation.

Auch beim Impfen geht es voran: Am Donnerstag wurden dem Lagus zufolge 25 745 Dosen verabreicht, davon 9406 für eine Erst- und 16 339 für eine Zweitimpfung. Insgesamt haben in MV damit 43,02 Prozent der Bürger eine erste und 16,26 beide Impfungen erhalten.

Von OZ/rb