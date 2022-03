Corona-Kabinett: MV will offenbar an 3G und Maskenpflicht festhalten

Schwerin

Zum Ende der Woche sollen in Deutschland fast alle Corona-Beschränkungen fallen – die Landesregierung plant aber nach OZ-Informationen, doch möglichst viele Regeln zu erhalten, da die Inzidenz derzeit sehr hoch ist. Am Montagnachmittag stellt sie dafür die Weichen. MV hat mit über 2100 die höchste Corona-Inzidenz seit Beginn der Pandemie, weitere Lockerungen könnten das Gesundheitssystem überlasten, heißt es. Auch wenn die Krankheitsverläufe mit der Omikron-Variante weit milder als zu vor sind.

Die MV-Regierung möchte einige Regeln aufrechterhalten, ist im Vorfeld zu hören. Abhängig sei dies davon, wie sich Bundestag und Bundesrat am Freitag positionieren. Daher sei am Montag in Schwerin eine Art Vorratsbeschluss geplant. Die Grundzüge sollen demnach sein: Die meisten Regeln wie 2G und 2G plus fallen, bei Veranstaltungen können keine Zuschauerbegrenzungen mehr erfolgen, Schließungen sind tabu. In Pflegeheimen und Krankenhäusern sollen Test- und Maskenpflicht aber bleiben, um besonders durch Corona gefährdete Menschen weiter zu schützen.

Das ganze Land als Corona-Hotspot?

In der Landesregierung setze man darauf, dass die Maskenpflicht in Innenräumen für eine Übergangspflicht bis 2. April aufrechterhalten werden kann. Das würde zum Beispiel für den Einzelhandel, Bus- und Bahnverkehr oder Veranstaltungen gelten. Auch eine 3G-Regel mit Maskenpflicht für Events sei denkbar.

Nach Anfang April solle dann eine Hotspot-Strategie greifen. Dann dürften nur dort Corona-Regeln verschärft werden, wo die Infektionszahlen hoch sind. „Im Moment sehen wir ganz MV als Hotspot“, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Heißt: Das ganze Land könnte weiterhin Beschränkungen unterliegen – dafür müsste aber der Landtag zustimmen.

Von Frank Pubantz