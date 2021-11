Corona-Kabinett: Mehr Testzwang für Ungeimpfte in Pflegeheimen in MV

Schwerin

Die Schweriner Landesregierung zieht wegen steigender Infektionszahlen die Corona-Regeln wieder an. In Alten- und Pflegeheimen gelten künftig 3-G-Regeln für alle. Ungeimpfte Bewohner und Beschäftigte müssen sich künftig an jedem Tag testen lassen. Für Geimpfte werde in den Heimen das Testen zweimal pro Woche zur Pflicht. Von einer Impfpflicht wolle man erst einmal absehen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Beratung des Regierungskabinetts.

Experte warnt vor Inzidenzen von 500 bis 600

Vieles erinnert an den Herbst 2020. Damals wie heute siegen die Zahlen bei Infizierten und die Auslastung in Krankenhäusern stark an. Der Unterschied heute sei, dass weniger Menschen mit schweren Erkrankungen zu behandeln seien, so Prof. Lars Kaderali, Bioinformatiker der Universität Greifswald.

Er warnt aber: Bei gleichbleibenden Kontaktregeln könnte es laut Berechnungen bis zum Jahresende Inzidenzen von 500 bis 600 geben. Es gebe bereits wieder ein exponentielles Wachstum bei den Infektionen. Das wichtigste Mittel gegen die Pandemie sei: „Impfen, impfen, impfen.“

Erst 65 Prozent der Menschen in MV sind zweimal geimpft. Besorgniserregend sei, dass Ungeimpfte über 60 einen hohen Anteil bei schweren Erkrankungen in Kliniken ausmachen, so Schwesig. Daher die Empfehlung: Alle älteren Menschen sollten sich impfen lassen. Über-70-Jährige sollen sich schnellstens die Booster-Impfung holen. Kommende Woche solle Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mit Landräten und Oberbürgermeistern auf einem Impfgipfel klären, wie das Impfen in MV wieder beschleunigt werden kann.

Die Landesregierung werde auch die aktuellen Corona-Kontaktregeln auf den Prüfstand stellen. Das derzeitige Ampelsystem mit den Stufen Grün, Gelb, Orange und Rot soll überdacht werden. Das klingt nach baldigem Lockdown. Schwesig dazu: „Unser Ziel ist, politisch und rechtlich ohne Lockdown zu bestehen.“

Freie fahrt heißt es derzeit für Weihnachtsmärkte – aber nur außen. In Innenbereichen gelte dort ebenfalls die 3G-Regel, also Nutzung nur für Geimpfte, Genesene und Getestete.

Von Frank Pubantz