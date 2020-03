Rostock

Das Coronavirus und seine Folgen bedrohen massiv die Spargelernte in MV und in ganz Deutschland: Spargel wird vor allem von Erntehelfern aus Osteuropa gestochen. Wegen der Reisebeschränkungen oder auch, weil sie in der Krise ihre Familien nicht alleine lassen wollen, könnten viele von ihnen in diesem Jahr zu Hause bleiben.

„Die Anbaubetriebe stellen sich jetzt die Frage: Wie bekomme ich die Ernte vom Feld?“, sagt Rolf Hornig von der LMS Agrarberatung in Schwerin. In etwa einer Woche wäre normalerweise Erntebeginn, doch die ersten Mitarbeiter seien schon abgereist.

Polen , Bulgaren und Rumänen stechen 95 Prozent

Das Gros der Erntehelfer kommt laut Hornig aus Polen, Bulgarien und Rumänien. „Sie stechen etwa 90 bis 95 Prozent des Spargels.“ Fallen sie aus, werde den Landwirten wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Spargel einfach durchwachsen zu lassen, wie es üblicherweise erst am Ende der Erntezeit im Juni gemacht wird.

Die Felder für Kunden zu öffnen, die sich ihren Spargel selber stechen – ähnlich wie beim Erdbeerpflücken – sei keine Alternative, glaubt Hornig. „Im Einzelfall mag das eine Möglichkeit sein, aber das ist sicher keine Lösung für alle.“

Bauern greifen nach jedem Strohhalm

Die Spargelbauern würden jetzt nach jedem Strohhalm greifen, etwa indem sie bei den Arbeitsagenturen nachfragen. „Die meisten Landwirte haben damit aber in der Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen gemacht.“ Aber vielleicht finde sich ja doch der ein oder andere Arbeitslose oder auch anerkannte Asylbewerber beziehungsweise rüstige Rentner, der sich etwas dazuverdienen will.

Die Branche habe darüber auch schon in einer Telefonkonferenz mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU) besprochen. „Wir brauchen dringend Hilfe für die Ernte, es geht ja auch um die Versorgung der Bevölkerung“, betont Hornig.

Höhere Preise und kleines Angebot

Denn in anderen europäischen Ländern sei die Situation ähnlich: „Alle großen Agrarländer sind auf ausländische Erntehelfer angewiesen.“ Die Folge beim Spargel sei, dass die Menge auf dem Markt deutlich kleiner sein werde als in anderen Jahren. Für den Verbraucher hieße das wohl, deutlich höhere Preise und am Ende werde der Spargel wohl nicht für alle reichen.

Gemüse könnte knapp werden

Und es wird laut Hornig wohl nicht beim Spargel bleiben: „Ende April beginnt die Erdbeerernte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Lage bis dahin normalisiert hat. Und die Erntehelfer müssten jetzt schon angeworben werden.“

Auch andere Kulturen seien bedroht: „Das Gemüse für den Frühsommer muss jetzt in den Boden. Was nicht gepflanzt wird, kann später auch nicht geerntet werden.“ Schon in einigen Wochen könnte daher das Gemüse knapp werden. Der Experte hofft jetzt, dass die Pandemie schnell besiegt werden kann. „Sonst wird das für die Obst- und Gemüsebauern eine Katastrophe.“

Auch Nachtfrost bereitet Sorge

Dabei haben die Obstbauern schon jetzt eine unmittelbare Sorge: Am Wochenende drohen Nachtfröste mit mehreren Grad minus. Dadurch könnten die Blütenansätze erfrieren, was die Ernteerträge deutlich schrumpfen lassen würde. „Es hängt jetzt davon ab, wie kalt es tatsächlich wird“, sagt Hornig. Die Grenze seien etwa minus vier Grad.

„Wenn die Blüte zerstört wird, ist es vorbei – es gibt nur eine Chance.“ Bedroht seien einerseits die Äpfel, aber besonders die Kirschen, deren Blüten schon weiter entwickelt sind „Da ist in den Pflanzen schon sehr viel im Gange“, warnt Hornig. „Wer eine Frostschutzberegnung hat, sollte sie schon mal startklar machen.“

