Corona-Kinderbonus von 300 Euro ausgezahlt: So viele Familien in MV profitierten

Hamburg

Der Corona-Kinderbonus der Bundesregierung in Höhe von 300 Euro pro Kind ist für insgesamt knapp 1,26 Millionen Kinder in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgezahlt worden. Insgesamt seien für die drei norddeutschen Länder mehr als 370 Millionen Euro auf die Konten der insgesamt rund 767 000 Kindergeldberechtigten überwiesen worden, teilte die Familienkasse Nord am Dienstag mit. Die meisten Berechtigten leben in Schleswig-Holstein. Hier erhielten rund 351 800 Berechtigte mit insgesamt 586 100 Kindern den Bonus. In Hamburg waren es 231 000 mit 381 300 Kindern und in Mecklenburg-Vorpommern 183 900 Berechtigte mit 291 800 Kindern.

Lesen Sie auch: Wie funktioniert das neue Kinderkrankengeld? Was Eltern in MV wissen sollten

Anzeige

Der Kinderbonus war beschlossen worden, um die geschwächte Kaufkraft zu stärken und indirekt Arbeitsplätze zu sichern. Dabei sollten besonders Familien mit geringerem bis mittlerem Einkommen und mehreren Kindern finanziell unterstützt werden. Anspruch haben diejenigen Familien, die in mindestens einem Monat des vergangenen Jahres auch Anspruch auf Kindergeld hatten. Bundesweit hat die Familienkasse den Betrag in knapp 10 Millionen Fällen für insgesamt über 16 Millionen Kinder ausgezahlt.

Von dpa