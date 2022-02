Schwerin/Greifswald

Maskenpflicht, Corona-Beihilfen oder Ausgangssperren: Die Verwaltungsgerichte und das Oberverwaltungsgericht in MV mussten in den beiden Pandemie-Jahren rund 500 Verfahren mit Corona-Bezug bewältigen. Nach Einschätzung des Verwaltungsrichter-Vereins in MV hat die Flut an Corona-Entscheidungen nicht nur zu einer höheren Arbeitsbelastung von Richtern geführt, sondern auch Auswirkungen auf die Dauer anderer Verfahren.

„Wir können immer nur ein Verfahren bearbeiten. Wir müssen priorisieren“, so die Vorsitzende des Interessenverbandes der Verwaltungsrichter, Kathleen Fangerow. Corona- und Asylverfahren wie auch Eilverfahren unterlägen dem Beschleunigungsgebot, andere Entscheidungen müssten dem zurückstehen.

Längere Verfahrensdauern bei Nicht-Corona-Verfahren

Zuletzt dauerten die Verfahren an den Verwaltungsgerichten von Eingang bis Urteil durchschnittlich 18 bis 21 Monate. Der Verband geht davon aus, dass sich die Zeiträume bei nicht priorisierten Verfahren wie etwa im Baurecht, Schulrecht, Abgabenrecht durch die Corona-Klagen verlängert haben. Richterabordnungen, wie es sie ab 2016 im Zuge der Asylantragswelle gab, seien deshalb wünschenswert.

„Die Kläger warten dringend auf für sie wichtige Entscheidungen“, so Fangerow. An den drei Gerichten fehlten insgesamt rechnerisch etwa zwölf Richter. Fangerow bezieht sich auf eine Kleine Anfrage vom Juni 2021 der damaligen rechtspolitischen Sprecherin der Linken, Jaqueline Bernhardt.

„Höherbelastung nur kurzfristiger Natur“

Bernhardt bekleidet inzwischen das Amt der Justizministerin. Nach Ministeriumsangaben lag die durchschnittliche reale Pro-Kopf-Belastung aller Verwaltungsrichter im ersten Halbjahr 2021 bei 117 Prozent. Die Personalsituation sei „insgesamt auskömmlich“. „Wir gehen davon aus, dass die Höherbelastung durch die Pandemie kurzfristiger Natur ist“, so ein Ministeriumssprecher.

Der Vorschlag: Dem Ungleichgewicht der Belastung könnten die Gerichtspräsidien durch Maßnahmen der Geschäftsverteilung begegnen. Bernhardt selbst äußert sich nicht. Sie wolle zunächst die offizielle Personalbedarfsberechnung für 2022 abwarten.

Arbeitsbelastung enorm

Die zusätzliche Belastung betraf vor allem Richter in den für Gesundheitsrecht und Infektionsschutz zuständigen Kammern und das OVG. „Die Arbeitsbelastung war enorm, Eilentscheidungen mussten an Wochenenden und Abenden bearbeitet werden“, moniert Fangerow. Statistische Erhebungen, in welchem Umfang Nicht-Corona-Verfahren ausgebremst werden, liegen an den Gerichten nicht vor. „Diese Daten werden statistisch nicht erhoben“, sagt OVG-Sprecherin Dorothea ter Veen.

In 2020 und 2021 wurden am VG Schwerin 174 Verfahren mit Corona-Bezug verhandelt, am VG Greifswald 89 und am OVG 239. Ein Ende ist bislang nicht absehbar: Die Gerichte verzeichnen 2022 bereits erste Klageeingänge.

Situation nicht vergleichbar mit Asylklagewelle

Aufgrund der strengen Hygiene-Vorgaben kam es im ersten Pandemie-Jahr zu Verzögerungen bei mündlichen Verhandlungen und zum Teil zu Terminaufhebungen. Am VG Schwerin betraf es vor allem Asylrechtsverfahren. Dieser Stau konnte aber 2021 weitgehend abgearbeitet werden, so Gerichtspräsident Joachim Kronisch. Sein Fazit: Die Pandemie habe das Gericht bislang weniger belastet als die Asylverfahren mit 3000 Eingängen allein 2017.

