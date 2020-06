Schwerin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) kündigt ein Konjunkturpaket über 120 Millionen Euro für MV an, mit dessen Hilfe Unternehmen und Arbeitnehmer in der Corona-Krise unterstützt werden sollen. Allein 25 Millionen Euro sind für Beschäftigte in Kurzarbeit vorgesehen, die bei Wiederaufnahme jeweils bis zu 700 Euro vom Staat erhalten können.

Diese „Neustart-Prämie“ sei bislang einmalig in Deutschland: Wer wegen Corona in die Kurzarbeit gerutscht ist, soll für den zweiten und dritten Monat je 200, für den vierten bis sechsten Monat je 100 Euro steuer- und abgabenfrei erhalten. Der Bonus ist jedoch nur für jene, die mindestens zu 50 Prozent auf Kurzarbeit gesetzt sind.

Das Geld werde nach der Kurzarbeit als Bonus über den Arbeitgeber ausgezahlt. „In der Krise sieht man, auf wen man sich verlassen kann“, sagte Schwesig. Das Land handele. Mit der Prämie solle auch die Kaufkraft in MV erhöht werden. Schwesig appelliert: Die Empfänger sollten damit den heimischen Handel unterstützen.

Bis zu 200 000 Menschen im Nordosten von Kurzarbeit betroffen

Bis zu 200 000 Frauen und Männer könnten vom Kurzarbeiter-Zuschlag des Landes profitieren. So viele seien MV-weit angezeigt, sagt Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Arbeitsagentur, Regionaldirektion Nord. 40 Prozent der Firmen hier seien betroffen. Problem: Viele Betroffene könnten von den 60 oder 67 Prozent ihres Nettolohns nicht leben – Ende Mai seien dies 3570 gewesen. Zudem habe die Corona-Krise 15 600 neue Arbeitslose im Nordosten gebracht.

Durchgesetzt haben die „Neustart-Prämie“ für Kurzarbeiter offenbar die Gewerkschaften, die am Mittwoch mit Regierung und Arbeitgebern im „Zukunftsbündnis MV“ tagten. Ingo Schlüter, DGB Nord, spricht von einem „gewerkschaftlichen Erfolg“.

Glawe : Programm zur Modernisierung in der Tourismusbranche

50 Millionen des Konjunktur-Pakets sollen direkt in die Unternehmen fließen. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) kündigt etwa ein Modernisierungsprogramm für Hotels und Pensionen an. Zudem sollen Bundesmittel zur Förderung der regionalen Wirtschaft aufgestockt werden. Geplant seien auch kleine Darlehen für Existenzgründer (fünf bis zehn Millionen).

Fünf Millionen Euro Zuschüsse sollen zusätzlich für Digitalisierung an Firmen gezahlt werden – nicht rückzahlbar. Weitere zehn Millionen seien als Darlehen für Firmen in finanziellen Schwierigkeiten gedacht, 22 Millionen als „MV-Härtefallfonds“, gedacht für Personalkosten.

Arbeitgeber: „Die soziale Marktwirtschaft funktioniert“

Thomas Lambusch, Arbeitgeberpräsident in MV, lobt die guten Gespräche mit Regierung und Gewerkschaften. Das Paket sei „ein deutliches Zeichen, dass die soziale Marktwirtschaft funktioniert“. Wolfgang Blank, IHK Neubrandenburg, attestiert Schwesig und ihren Ministern, „für innovative Themen sehr offen“ zu sein.

Das Zukunftsbündnis hat auch das Thema Berufsausbildung in Corona-Zeiten besprochen. Es gebe 2020 mehr Ausbildungsplätze als Bewerber in der heimischen Wirtschaft, so Schwesig. Trotz Pandemie wollen viele Firmen junge Menschen ausbilden.

Von Frank Pubantz