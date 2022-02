Rostock

Die Landesregierung verteilt in MV 340 000 kostenlose FFP2-Masken an Bedürftige und will ihnen damit den Zugang in Mode- und Elektroläden ermöglichen. Seit am vergangenen Samstag im Einzelhandel die 2G-Regelung fiel, gilt dort die FFP2-Maskenpflicht für alle.

Die Aktion der Landesregierung ist gut gemeint und richtig, löst aber die grundsätzlichen Probleme nicht. Die stattliche Menge von 340 000 Stück reduziert sich auf zwei bis drei Masken pro Betroffenen. Der Vorrat dürfte also in der ersten Woche aufgebraucht sein.

Der Hartz-IV-Regelsatz sieht bislang für Gesundheitsausgaben einen Anteil von 17,14 Euro im Monat vor. 17,14 Euro für all die kleinen Wehwehchen, für die man nicht gleich zum Arzt läuft. Für Pflaster, für Nasenspray oder ein Kopfschmerzmittel – und nun auch für FFP2-Masken. Zum Stückpreis von durchschnittlich einem Euro.

Soziale Ausgrenzung beginnt mit Selbstverzicht. Empfänger von Arbeitslosengeld 2 werden Einzelhandelsgeschäfte meiden, Kleidung weiter am Grabbeltisch im Supermarkt kaufen. Denn dort reicht – trotz eines größeren Kontaktrisikos – eine normale medizinische Maske als Schutz. Zu verstehen ist das nicht.

Von Martina Rathke