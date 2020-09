Schwerin/Greifswald

Schlechte Nachricht für Start-ups und kleine Mittelständler in MV: 15 Millionen Euro Bundesgeld liegen seit dreieinhalb Monaten rum, die in schweren Corona-Zeiten helfen könnten. Sie helfen aber nicht, weil die Landesregierung nicht über die erforderlichen Strukturen der Auszahlung verfügt. Es fehlt eine Bank, die zertifiziert ist, Geld der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) auszureichen. Jetzt soll eine Bank aus Thüringen helfen.

Seit 8. Juni stellt die KfW Globaldarlehen aus der Säule II des Bundesprogramms als Fremdkapital bereit, um klammen Unternehmen durch die Krise zu helfen, 800 Millionen insgesamt, die über Landesförderbanken bundesweit verteilt werden. Nicht allerdings in MV, denn eine solche Bank gibt es hier nicht. Darauf macht David Wulff, Generalsekretär der MV-FDP und Unternehmer in Greifswald, aufmerksam. „In einer wirtschaftlichen Krise, wo Liquidität für Unternehmen eine außerordentlich hohe Rolle spielt, ist das katastrophal für unser Bundesland“, so Wulff.

Finanz- und Wirtschaftsministerium in Schwerin bestätigen auf OZ-Anfrage: Um das Bundesgeld auszureichen, brauche es eine Banklizenz. Diese habe das Landesförderinstitut derzeit nicht. Bisher habe man dies über die Nord LB abgewickelt, sich diesmal aber anders entschieden.

In Krisenzeiten stehe das Land plötzlich ohne Bank da, schlussfolgert Wulff, denn der frühere Partner, die Nord LB, habe in anderen Bundesländern genug zu tun. Der FDP-Mann fordert eine schnelle Lösung, damit Start-ups auch in MV geholfen werden könne. „Warum ist das Land nicht in der Lage, selbstständig Globaldarlehen der Säule II abzurufen?“

Lösung mit Thüringer Bank ab Oktober geplant

„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Beantragung von Mitteln aus der Säule II noch nicht möglich“, antwortet die Landesregierung. Hilfe naht aus dem Süden: Man sei in Gesprächen mit der Thüringer Aufbaubank, die die Auszahlung in MV übernehmen soll, heißt es von der Landesregierung. „Ziel ist es, dass Anfang Oktober gestartet werden kann“, so ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

Kritik kommt auch von der Vereinigung der Unternehmensverbände MV: „Corona deckt überall Lücken auf“, so Geschäftsführer Sven Müller. Dies gelte gerade bei der Gewährung von Finanzmitteln aus den Hilfsprogrammen des Landes und des Bundes. „Diese zu schließen, muss jetzt kurzfristig oberste Priorität genießen.“ Das federführende Finanzministerium sollte schnell „langfristige Lösungen für die Zukunft“ aufzeigen.

