Trotz seiner halbherzigen Entschuldigungen gerät Tennisstar Novak Djokovic in der Debatte um die Einreise nach Australien weiter in Bedrängnis. Ein Bericht über mögliche Ungereimtheiten bei der Datierung seines positiven Corona-Tests sorgte am Mittwoch für neuen Wirbel. OZ-Leser kritisieren sein Verhalten scharf.