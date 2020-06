Corona-Krise: Ab 10. Juli Sportevents mit Zuschauern in MV wieder erlaubt

Schwerin

Gute Nachrichten für Veranstalter von Konzerten oder Sportevents in MV: Die Landesregierung hat sich nach OZ-Informationen darauf verständigt, dass die Teilnehmerzahl bei größeren Veranstaltungen ab 10. Juli trotz der Corona-Pandemie weiter erhöht wird.

Ab diesem Tag soll die Obergrenze innen von jetzt 100 auf 200, im Freien von 300 auf 500 erhöht werden, ist aus Regierungskreisen zu erfahren. Derzeit berät die Landesregierung in Schwerin weitere Lockerungen im Umgang mit der Corona-Krise. Am Nachmittag will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) die Ergebnisse verkünden.

Anzeige

Tagestourismus bleibt vorerst untersagt

Die neuen Besucherzahlen haben auch positive Auswirkungen auf den Trainings- und Wettkampfbetrieb in Sportvereinen des Landes. Ab dem 10. Juli können also zum Beispiel Fußballspiele wieder im Freien mit bis zu 500 Zuschauern stattfinden.

Weitere OZ+ Artikel

Allerdings gebe es eine Einschränkung. Da Tagestourismus nach MV weiterhin nicht erlaubt sein soll, könnten keine Fans von außerhalb des Landes zu Spielen anreisen, ist zu hören.

Lesen Sie auch

Von Frank Pubantz