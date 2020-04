Rostock

Die Schweriner Landesregierung hat bei ihren Regelungen zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie am Donnerstag die Großveranstaltungen zunächst ausgeklammert. Dies solle in den kommenden Tagen geklärt werden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD).

Damit bleibt erst einmal offen, wie es mit dem kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Leben in MV weitergeht. Viele Organisatoren im Land haben aber schon gehandelt und ihre Veranstaltungen abgesagt. Andere wollen weiter abwarten, darunter die Festspiele MV. Ein Überblick:

Anzeige

Der neue Störti muss warten

Die Störtebeker Festspiele in Ralswiek auf Rügen zählen zu den beliebtesten Attraktionen in MV für Urlauber und Einheimische. Sämtliche Vorstellungen, die zwischen Juni und September stattfinden sollten, wurden nun abgesagt. „Wir haben auf die Entscheidung der Regierung gewartet, das Verbot erwartet und stehen hinter dem Beschluss. Die Gesundheit der Menschen ist zu schützen“, sagte Geschäftsführerin Anna-Theresa Hick. Das geplante Stück „Im Angesicht des Wolfes“ mit dem neuen Störtebeker-Darsteller Moritz Stephan wird nun im Sommer 2021 aufgeführt.

Weitere OZ+ Artikel

Auch das Piraten Open Air in Grevesmühlen hat die Saison 2020 abgesagt. Geschäftsführer Matthias Sievert zeigte sich überzeugt, „dass die Fans dem Piraten Action Open Air Theater die Treue halten und nach einer langen kulturellen Durststrecke gemeinsam mit Capt’n Flint und dem Ensemble 2021 wieder unvergessliche Stunden im Theater in Grevesmühlen verbringen werden.“ Tickets und Gutscheine behalten ihre Gültigkeit.

Stadtfeste ebenfalls betroffen

Die Wallensteintage in Stralsund werden mit Unterbrechungen seit 1648 gefeiert und gelten damit als ältestes Volksfest in MV. Nun kommt eine weitere Unterbrechung hinzu. Der Ausfall trifft vor allem die Stralsunder Firma Basic Events hart, die die Wallensteintage organisiert. Geschäftsführerin Iris Stottmeister: „Ich hätte es besser gefunden, wenn die Lage alle vier Wochen neu bewertet werden würde. Mit den Partnern war ich so verblieben, dass wir sechs Wochen vor der Veranstaltung entscheiden, was wir tun. Aber nun ist es so, wie es ist.“ Eine Verlegung sei nur bedingt eine Option. „Die Stralsunder Hafentage sind schon in den September verlegt worden. Zwei große Veranstaltungen in einem Monat sind kritisch.“

Die 53. Wolgaster Hafentage, die vom 3. bis 5. Juli stattfinden sollten, fallen aus. Alljährlich werden immer über 20 000 Besucher gezählt. Abgesagt wurde auch das Konzert mit Tim Bendzko im August auf der Wolgaster Schlossinsel. Für das Event, das im Rahmen der jährlichen Peenekonzerte stattfinden sollte, waren an die 4000 Zuschauer avisiert. Für das Konzert wird nach einem Ausweichtermin ab Herbst gesucht. Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) bedauert zwar, dass die geplanten und beliebten Veranstaltungen abgesagt werden müssen, aber die Gesundheit der Bevölkerung gehe nun mal vor, sagte er.

Airbeat One : Rekord verschoben

Das Musikfestival Airbeat One in Neustadt/Glewe ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist die größte musikalische Einzelveranstaltung in MV. Sie hätte in diesem Jahr wohl mit einem neuen Besucherrekord aufwarten können, nachdem 2019 schon rund 200 000 gekommen waren. Doch auch daraus wird nichts: „Bis zur letzten Minute haben wir gehofft, dass sich die Situation bis zum Juli wieder bessert“, teilten die Organisatoren des Festivals am Donnerstag bei ihrer Absage mit. 75 Künstler waren angekündigt. Einen Ersatztermin gibt es nicht, das nächste Airbeat One soll 2021 steigen.

Die 31. Zappanale in Bad Doberan, das weltweit bedeutendste Festival zu Ehren des Rockmusikers Frank Zappa, sollte vom 17. bis 19. Juli Tausende Besucher anlocken. Sie können jetzt immerhin ein wenig Zappanale-Flair am heimischen Computer erleben. „Wir wollen alte Konzerte, Vorträge und vielleicht sogar Live-Konzerte der Bands von zu Hause streamen“, sagte Veranstalter Wolfhard Kutz, „das nennen wir dann Zappanale 31 ⅓.“ Kutz hatte überlegt, das Treffen auf September zu verschieben, „aber unsere Besucher gehören altersmäßig zur Corona-Risikogruppe.“ Nun soll das Programm von diesem Jahr möglichst eins zu eins 2021 gespielt werden. Die bereits verkauften 1400 Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Große Hallen bleiben wohl leer

Zu den größten Veranstaltungsbühnen im Land gehören die Hansemesse sowie die Stadthalle in Rostock und die Sport- und Kongresshalle Schwerin. Mehrere hochrangige Konzerte standen dort bis zuletzt noch im Plan, könnten nun aber ebenfalls abgesagt werden. Die Rostocker Stadthallengesellschaft wollte sich am Donnerstag noch nicht äußern. Bis 31. August stehen unter anderem Konzerte von Schlagerstar Roland Kaiser und Sängerin Sarah Connor am 13. und 14. Juni und später von der Band Annenmaykantereit und Sänger Xavier Naidoo am 15. und 23. August jeweils im Iga-Park auf dem Programm.

In Schwerin wären ebenfalls die Fans von Roland Kaiser betroffen, dessen ursprünglich für den 28. März geplantes Konzert wegen Corona bereits auf den 14. Mai verlegt worden war. Rocker Udo Lindenberg wollte wegen der großen Nachfrage zusätzlich zu seinem Konzert am 25. Mai eine Zusatzshow am 26. Mai geben. Nun fallen wohl beide aus.

Sportveranstaltungen auf der Kippe

Zur Hella-Marathon-Nacht in Rostock hatten sich für den 1. August bereits knapp 600 Läufer angemeldet. Letztes Jahr waren es am Ende mehr als 2000 – damit würde der Lauf wohl als Großveranstaltung gelten. Die Organisatoren haben aber noch Hoffnung: „Wir überlegen, die Starts so auseinanderzuziehen, dass nicht zu viele Läufer gleichzeitig zusammen sind“, sagte Markus Hillebrand, Sprecher der BMS Laufgesellschaft.

Sollte abgesagt werden müssen, prüfen die Veranstalter bereits, ob sie das Startgeld zurückzahlen oder ob die Anmeldungen für nächstes Jahr gelten sollen. Eine Verschiebung in den Herbst stehe nicht zur Debatte: „Wir wissen ja nicht, wie sich die Corona-Lage bis dahin entwickelt“, so Hillebrand. Aber selbst wenn dann wieder gelaufen werden könne, sei der Laufkalender im Herbst schon sehr voll und man wolle anderen Veranstaltungen nicht in die Quere kommen.

Hansa hofft auf Mai

Das Sundschwimmen von Altefähr auf Rügen nach Stralsund ist selbst ins Schwimmen geraten. 1100 Teilnehmer haben sich für den 4. Juli angemeldet, hinzu kommen 350 Helfer und die Zuschauer, sagte Ulf Schwarzer vom Orga-Team. „Wir bereiten uns darauf vor, dass eine Absage möglich ist. Am 20. April wollen wir eine endgültige Entscheidung treffen und im Fall einer Absage die Teilnehmer per Brief informieren. Dann würde es auch einen Teil der Startgebühr zurückgeben.“

Zum Usedom Tennis Open (3. Bis 12. Juli) sollten eigentlich fast 4000 Zuschauer und 350 Teilnehmer kommen. Die Veranstalter wollen das Turnier jetzt so organisieren, dass immer weniger als 50 Zuschauer gleichzeitig auf der Anlage sind – zur Not gar keine. Zudem sollen die Spieler immer ausreichend Abstand halten. So hoffen sie noch, um eine Absage herumzukommen.

Großer Stadion-Fußball ist ebenfalls weiterhin untersagt. Das betrifft auch den Drittligisten FC Hansa Rostock. Trainer Jens Härtel geht davon aus, dass der Spielbetrieb ab Mitte Mai fortgesetzt werden könnte – falls das Corona-Kabinett in zwei Wochen dementsprechend entscheidet. Trainiert wird bereits wieder.

Kreative Lösung für bunte Demo

Die Christopher-Street-Day-Parade am 18. Juli in Rostock wird deutlich anders aussehen als geplant. Nachdem 2019 rund 7000 Teilnehmer gezählt wurden, werden die Straßen in diesem Jahr leer bleiben. Dafür soll eine interaktive Demo auf vielen Kanälen im Internet übertragen werden – mit politischen und künstlerischen Beiträgen und Musik.„Wir müssen zwar schweren Herzens unsere Demonstration in gewohnter Form für dieses Jahr absagen, aber der CSD Rostock findet trotzdem statt“, betont Andy Szabó, Vorsitzender des CSD-Vereins.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Axel Büssem