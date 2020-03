Rostock

Viele Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommern haben bereits geschlossen. Läden, die weiterhin öffnen dürfen, kämpfen mit fehlender Kundschaft. Zahlreiche Händler versuchen deshalb, neue Möglichkeiten zu finden, ihre Ware weiterhin zu verkaufen. Wir listen Lieferdienste und Onlinehändler aus Mecklenburg-Vorpommern auf.

Die Liste wollen wir ergänzen: Sie haben einen Onlineshop oder kennen einen Händler mit Lieferdienst, der Unterstützung braucht? Dann schreiben Sie an online@ostsee-zeitung.de. Am Freitag erreichten uns bereits sehr viele Einsendungen. Nicht alle haben es bisher in diese Liste geschafft, wir ergänzen sie in den kommenden Tagen fortlaufend.

Essen und Getränke in Rostock

Liberty Delis Burger and Beer House, Faule Straße 13, 18055 Rostock. Abholservice von Dienstag bis Freitag zwischen 15 und 21 Uhr, am Wochenende von 12 bis 18 Uhr. Bestellung kann unter der 0381 25 23 26 11 aufgegeben werden. Lieferservice für ein eingeschränktes Gebiet von Dienstag bis Freitag zwischen 18 und 21 Uhr ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro.

Ratskeller 12, Neuer Markt 1, 18055 Rostock. Lieferservice von Dienstag bis Sonntag ab 18 Uhr. Bestellungen können unter der 0381 51 08 460 aufgegeben werden. Weitere Informationen sind auf www.ratskeller12.de zu finden.

Schrippen-Manufaktur Rostock, Mozartstraße 25, 18069 Rostock. Lieferservice von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 17.30 Uhr. Bestellung unter 0381 81 72 66 77 möglich. Weitere Informationen sind unter www.schrippen-manufaktur.de zu finden.

Trattoria am Moor, Wiesenweg 4a, 18119 Warnemünde. Abholung bestellter Speisen von Montag bis Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr, Lieferung auf Nachfrage. Bestellungen können unter der 0152 54 39 44 40 aufgegeben werden. Alle Speisen im Überblick finden Sie unter www.garten-pizza.de.

Textilien und Kleidung in Rostock

Das Babyland, Trelleboger Straße 5, 18107 Rostock, Ware im Onlineshop unter www.das-babyland.de erhältlich. Nachfragen und Beratung werden von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr unter 0381 686 981 77 oder per Mail an service@das-babyland.de angeboten.

Cosi, Barnstorfer Weg 29, 18057 Rostock. Lieferservice ab 23. März. Bestellungen können unter der 0381 44 68 57 68 aufgegeben werden. Weitere Informationen sind ab kommender Woche auch unter www.cosi-rostock.de zu finden.

Haltestelle Rostock, Barnstorfer Weg 40/41, 18057 Rostock. Ware im Onlineshop unter www.haltestelle-rostock.de erhältlich. Weitere Informationen können telefonisch unter der 0381 44 43 11 40 oder per E-Mail an info@haltestelle-rostock.de angefragt werden.

LiNi– schöne Stoffe und Mehr, Ulmenmarkt 6, 18057 Rostock. Abholung- und Lieferservice auf Anfrage. Per Mail an lillymaxanke@web.de oder via Facebook „LiNi–schöne Stoffe und mehr“.

Mira Rostock, Neue Werderstraße 4, 18057 Rostock. Bestellungen über den Onlineshop unter shop.madebymira.de. Lieferung per Post möglich, versandkostenfrei ab einem Mindestbestellwert von 75 Euro. Bestellte Ware kann von Montag bis Freitag zwischen 12 und 16 Uhr abgeholt werden. Kontakt per Mail an info@mira-rostock.de oder unter der 0381 3837533.

Shila Mode & Accessoires, Lange Straße 3, 18055 Rostock. Bestellungen unter www.shila-shop.de oder unter der 0381 20 79 35 10. Kontaktaufnahme auch via Facebook oder Instagram möglich. Ware wird kostenfrei nach Hause geliefert.

Kultur in Rostock

Andere Buchhandlung, Wismarsche Straße 6/7, 18057 Rostock. Lieferservice täglich von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Bestellungen über den Onlineshop unter www.anderebuchhandlung.de oder per Telefon unter der 0381 492050.

Fantastische Welten, Doberaner Straße 48, 18057 Rostock. Lieferservice innerhalb von Rostock. Bestellungen werden unter der 0151 215 44 197 angenommen. Kontakt auch per E-Mail unter Sven-Adam@Fantastische-Welten-Rostock sowie Instagram, Facebook und Twitter möglich.

Kreativ- und Bastelbedarf in Rostock

Freiraum, Barnstorfer Weg 6, 18057 Rostock. Ware im Onlineshop unter www.freiraum-rostock.de erhältlich. Versand per Post, Lieferung innerhalb von Rostock ab einem bestimmten Einkaufswert möglich (je nach Entfernung). Weitere Informationen unter der 0381 36 44 790 oder info@freiraum-rostock.de erhältlich.

Dekoration und Floristik in Bad Doberan

Siegl Homestories, Am Kamp 7, 18209 Bad Doberan. Die Ware ist im ab sofort im Onlineshop unter shop.siegl-homestories.de erhältlich. Weitere Informationen zum Shop gibt es auf www.siegl-homestories.de. Anfragen können per Mail an siegl.homestories@gmail.com oder telefonisch unter 0178 522 46 76 gestellt werden.

Kleidung und Textilien in Bad Doberan

Maschenwerkstatt, Severinstraße 10, 18208 Bad Doberan. Alle Artikel sind ab sofort online unter www.die-maschen-werkstatt.de erhältlich. Bestellungen können auch telefonisch unter 038203 74 45 40 aufgegeben werden. Selbstabholung möglich. Lieferdienst gegen einen Aufpreis von 2 Euro in einem Umkreis von 20 Kilometern.

Meerwerk Spa&Physio, im Marstall, Klosterstraße 1c, 18209 Bad Doberan. Gutscheine und Produkte können telefonisch unter 038203 90 63 50 oder per Mail an hallo@meinmeerwerk.de bestellt werden. Die Zustellung erfolgt in einem Umkreis von 20 Kilometern und ist kostenfrei. Weitere Information zum Shop und zu allen Angeboten gibt es auf www.meinmeerwerk.de.

Essen und Getränke in Ribnitz Damgarten

Der Störtebecker, Am Plateau 9, 18347 Ostseebad Dierhagen. Lieferservice von Donnerstag bis Sonntag zwischen 17 und 23 Uhr. Speisen und Getränke können unter der 0382 26 53 97 03 oder online unter www.stoertebecker-dierhagen.jimdofree.com bestellt werden.

Ronnys Gaststätte Anglerheim, Schillstraße 29b, 18311 Ribnitz-Damgarten. Abhol- und Lieferservice in Ribnitz-Damgarten täglich zwischen 12 und 20 Uhr. Lieferung im Umkreis auch Anfrage. Alle Speisen im Überblick auf www.ronnys-cc.de. Speisen und Getränke können telefonisch unter 03821 70 76 402 bestellt werden.

Kreativ- und Bastelbedarf in Ribnitz-Damgarten

Gohs, Beim Handweiser 17, 18311 Ribnitz-Damgarten. Bestellung von Bürobedarf unter der 0382 87 740, per E-Mail an gohs@gohs.de oder Online im Shop www.gohs.de. Selbstabholung der Ware über den Fensterschalter von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16.45 Uhr.

Dekoration und Floristik in Ribnitz-Damgarten

Das Fotostudio, Fischerstraße 3, 18311 Ribnitz-Damgarten. Abhol- und Lieferservice von gedruckten und gerahmten Fotos, sowie Fotobearbeitung. Kontakt unter 0170 30 91 478 oder per E-Mail an das-fotostudio-ribnitz@gmx.de.

Blütenmeisterei, Gänsestraße 4, 18311 Ribnitz-Damgarten. Abhol- und Lieferservice von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr. Bestellungen und Nachfragen unter 03821 70 93 847 sowie 0152 08 26 54 13 oder per E-Mail an info@blütenmeisterei-ribnitz.de.

Alkohol- und Tabakwaren in Grevesmühlen

Mainsteam, Dankwartstrasse 7, 23966 Wismar. Ausschließlich Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Ware sollte vorab per WhatsApp unter der 0152 07 97 61 01 oder telefonisch unter 03841 24 56 243 bestellt werden. Abholung am Samstag.

Dekoration und Floristik in Grevesmühlen

Jolis Cadeaux, Wismarsche Straße 24, 23936 Grevesmühlen. Im Schaufenster ausgestellte oder auf den sozialen Kanälen präsentierte Ware kann per WhatsApp unter 0170 77 74 625, telefonisch unter der 03881 755 15 77 oder per Mail an jolis.cadeaux@t-online.de bestellt werden.

Kreativ- und Künstlerbedarf in Grevesmühlen

Trend-Shop, Wismarsche Straße 43, 23936 Grevesmühlen. Artikel können von Montag bis Samstag zwischen 10 und 14 Uhr telefonisch 03881 26 87 oder per Mail info@trendshop-gvm.de bestellt werden. Die Ware kann geliefert, gesendet oder abgeholt werden.

Dekoration und Floristik in Wismar

Sweet Home Wismar, Dankwartstraße 5, 23966 Wismar. Ware kann telefonisch unter 03841 30 39 80 bestellt und abgeholt werden. Weitere Informationen zum Shop unter www.sweethome-mv.de.

Kleidung und Textilien in Wismar

Darunter, Lübsche Straße 21, 23966 Wismar. Bestellungen können per Mail an darunter@darunter-wismar.de angefragt werden. Weitere Informationen zum Shop und zur Kollektion auf www.darunter-wismar.de.

Kosmetik und Pflege in Wismar

Parfümerie Hennings, Hegede 17, 23966 Wismar. Von Montag bis Samstag zwischen 9 und 18 Uhr können Kunden weiterhin Beratungen in Anspruch nehmen und Ware bestellen. Selbstabholung der Ware oder Lieferung auf Anfrage. Bestellungen werden unter der 0173 522 40 17 entgegen genommen. Weitere Informationen zum Shop gibt es auf www.hennings-parfuemerie.de.

Kultur in Wismar

Buchhandlung Peplau, Krämerstraße 23, 23966 Wismar. Bestellungen können weiterhin telefonisch unter der 03841 28 36 34, per Mail unter hwi@peplau.de oder online auf www.peplau.de aufgegeben werden.

Elektronik und Technik in Grimmen

Wolter Computersysteme, Lange Straße 6, 18507 Grimmen. Für Fragen und Probleme steht das Personal von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr weiterhin zu Verfügung. Kontakt kann telefonisch unter 038326 65 895 oder per Mail an info@woltercomputersysteme aufgenommen werden. Weitere Informationen sind auf www.woltercomputersysteme.de erhältlich.

Essen und Getränke in Greifswald

Café Küstekind, Lange Straße 69, 17489 Greifswald. Lieferservice täglich zwischen 10 und 18 Uhr. Bestellung können unter der 0159 01 32 49 77 aufgegeben werden. Die Lieferkosten betragen 1,50 Euro, kostenfreie Lieferung ab einem Bestellwert von 15 Euro.

Kleidung und Textilien in Greifswald

Modehaus Jesske, Lange Straße 40-42, 17489 Greifswald. Bestellungen von Artikeln unter der 0177 71 61 986 möglich. Ware kann nach Absprache in der Filiale abgeholt werden.

Kreativ- und Küstlerbedarf in Greifswald

Kreativ- und Künstlerbedarf, Lange Straße 24, 17489 Greifswald. Die Ware kann telefonisch unter 03834 77 56 85 bestellt und abgeholt werden. Bestellungen können auch in Ausnahmen geliefert werden.

Kultur in Greifswald

Rats- und Universitätsbuchhandlung, Lange Straße 77, 17489 Greifswald. Die Ware steht weiterhin online unter www.rats-unibuch.de zur Verfügung. Dort finden sich zudem weitere Informationen zu neuen Artikeln. Bestellungen und Anfragen können von Montag bis Freitag zwischen 10 bis 16 Uhr auch telefonisch unter der 03834 89 78 91 oder per Mail an info@rats-unibuch.de übermittelt werden.

Essen und Getränke auf Usedom

Fischer’s, Leeraner Straße 3, 17438 Wolgast. Ware kann fortan auch im Onlineshop unter www.fischers-ostsee.de bestellt werden. Die Lieferung erfolgt ab einem Einkaufswert von 50 Euro ohne eine weiteren Lieferzuschlag. Die Kunden können sich in den Filialen Koserow, Trassenheide, Usedom und Wolgast (03836 23 270) erkundigen oder eine Anfrage per Mail an kontakt@fischers-ostsee.de senden.

Backboot, Neue Strandstraße 22, 17454 Zinnowitz. Lieferung der Ware ab einem Bestellwert von 7,50 Euro – ohne Aufpreis. Bestellungen, die bis 17 Uhr am Vortag unter der 038377 37 57 5 aufgegeben werden, werden am darauffolgenden Tag geliefert. Beliefert wird in Zinnowitz, Zempin, Neuendorf und Trassenheide.

Gero Frucht- und Lebensmittel Großhandel, Zum Herrenberg, 17459 Loddin. Lieferservice für Privatpersonen, die nicht selbstständig die Ware beschaffen können. Angebot bezieht sich auf Artikeln des alltäglichen Bedarfs. Bestellungen können unter 038375 28 94 46 aufgegeben werden.

Alkohol- und Tabakwaren in Stralsund

Dampfbulle Stralsund, Wasserstraße 26, 18439 Stralsund. Abholung bestellter Ware vor dem Laden. Bestellungen können zwischen Montag und Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstags von 9 bis 14 Uhr telefonisch unter der 0381 28 50 313 übermittelt werden.

Essen und Getränke in Stralsund

Weinladen Kindler, Heilgeiststraße 89, 18439 Stralsund. Geschäft bleibt weiterhin geöffnet. Zusätzlich wird ein Lieferservice von Montags bis Freitags zwischen 11 und 18 Uhr sowie am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr angeboten. Die Ware kann unter der 03831 70 34 40 bestellt werden, die Lieferung erfolgt ohne eine Mindestbestellmenge.

Hobbybedarf in Stralsund

Treibholz Boards, Heilgeiststraße 91, 18439 Stralsund. Im Onlineshop unter www.treibholzboards.de stehen die Artikel weiterhin zum Verkauf. Der Versand ist kostenfrei, innerhalb Stralsunds wird geliefert. Weitere Absprachen können telefonisch unter 03831 67 10 912 getroffen werden.

Künstler- und Kreativbedarf in Stralsund

Der Wollladen, Ossenreyerstraße 49, 18439 Stralsund. Die Artikel sind im Onlineshop unter www.der-wollladen.com erhältlich. Bei Nachfragen oder Problemen empfiehlt sich der Kontakt per Mail an info@der-wollladen.com.

Arzneimittel auf Rügen

Kur-Apotheke, Dünenstraße 34a, 18609 Binz. Lieferungen von Arzneimitteln. Bestellungen können unter der 03839 33 37 27 aufgegeben werden sowie Nachfragen zu Rezepten und verschreibungspflichtigen Medikamenten gestellt werden.

Essen und Getränke auf Rügen

Strandhaus, Strandpromenade 10, 18573 Altefähr. Lieferservice von Dienstag bis Freitag zwischen 15 und 21 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 21 Uhr. Der Mittagstisch wird ab dem 24. März von 12 bis 15 Uhr angeboten. Beliefert werden Altefähr, Rambin, Grahlhof, Brankevitz, Poppelvitz, Kasselvitz, Gustow, Drammendorf sowie Stralsund und Dänholm. Bestellungen außerhalb des Liefergebiets können ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro angefragt werden. Bestellungen sind unter der 038306 62 45 0 aufzugeben. Weitere Informationen sind auf www.strandhaus-altefaehr.de erhältlich.

Edeka Lübke, Dünenstraße 57, 18609 Binz. Lieferservice von Lebensmitteln. Bestellungen können unter der 038393 32 892 aufgegeben werden.

Edeka Zwinkmann, Ostbahnstraße 20, 18586 Sellin. Lieferservice von Lebensmitteln. Bestellungen können unter der 038303 87 915 aufgegeben werden.

Reformhaus Casa Verde, Zeppelinstraße 5, 18609 Binz. Lieferservice für Personen, die nicht selbstständig einkaufen gehen können. Bestellen der Ware unter 038393 3 21 28.

Mehr zum Thema:

Von Lena-Marie Walter