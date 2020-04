Schwerin

Analog zu den Schulen hat die Landesregierung nun einen Hygieneplan für Krippen und Kindergärten vorgelegt. Die Einrichtungen nehmen ab Montag wieder mehr Kinder auf, nachdem die Landesregierung die Vorschriften ausgeweitet hatte, nach denen Eltern auch während der Corona-Krise Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben.

Dem nun darauf abgestimmten Hygieneplan zufolge soll stets ein Abstand von 1,5 Metern zueinander eingehalten werden. Die Empfehlung, dies umzusetzen, lautet: „Abhängig von der Größe der Räume sind idealerweise nicht mehr als fünf betreute Kinder pro Gruppe und Raum zu empfehlen. Eine Gruppengröße von zehn Kindern darf nicht überschritten werden.“ Verschiedene Gruppen sollten sich während der Betreuungszeit zudem nicht durchmischen und möglichst immer von denselben Erziehern betreut werden. Zusätzlich werden Stuhlkreise als Sitzordnung während der Mahlzeiten angeraten, „da hierbei kein unmittelbares Gegenübersitzen erfolgt“.

Wickeln mit 1,50 Meter Abstand?

Wie die Distanz von 1,50 Metern beispielsweise beim Wickeln der Krippenkinder eingehalten werden soll, wird in dem mehrseitigen Papier, in dem ein Großteil der Formulierungen eins zu eins aus dem Hygieneplan für die Schulen stammt, nicht näher ausgeführt. Die Richtlinien für die Schulen hatte das Bildungsministerium bereits Ende vergangener Woche in Umlauf gebracht. Zum Wickeln heißt es lediglich in einem Satz: „Es gibt keine Erkenntnisse, dass das Coronavirus beim Wickeln oder ähnlichen pflegerischen Tätigkeiten auf anderen Wegen als über die Tröpfcheninfektion übertragen wird.“

Gruppenräume müssen außerdem alle zwei Stunden stoßgelüftet werden, Schlafplätze mindestens 1,50 Meter von einander entfernt sein. „Eine routinemäßige Händedesinfektion ist bei Kindern weder sinnvoll noch erforderlich“, rät das Haus von Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) in der Handreichung. Auch für Eltern sei „eine zusätzliche oder alternative Handdesinfektion nach Betreten der Kindertageseinrichtung nicht zielführend“. Die Hol- und Bringesituation sei aber „möglichst kurz zu halten“.

Händewaschen spielerisch erlernen

Das gründliche Händewaschen sollten die Erzieher mit den Kindern spielerisch durchführen. Generell sei es empfehlenswert, „die Kinder möglichst häufig und lange im Außenbereich der Kindertageseinrichtung zu betreuen“, gibt das Ministerium den Kitas mit auf den Weg. Aber: „Auch während der Nutzung der Spielplätze muss gewährleistet sein, dass der empfohlene Abstand gehalten werden kann. Versetzte Spielzeiten können vermeiden, dass zu viele Kinder zeitgleich das Außengelände nutzen. Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf die veränderte Situation angepasst werden.“

Rostock legt Regelung sehr eng aus

Die Landesregierung hatte im Zuge ihres MV-Planes zur Bewältigung der Coronakrise in der vergangenen Woche festgelegt, dass ab den 27. April die Notbetreuung in den Kitas auch von Familien in Anspruch genommen werden könne, in denen nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Bereich wie einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis arbeitet. Zudem wurden die Hürden für Alleinerziehende gesenkt, ihre Kinder ebenfalls betreuen zu lassen.

Kommunen legen Regeln unterschiedlich aus

Allerdings gehen die Landkreise sowie die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin bei der Auslegung dieser Regelung bislang völlig unterschiedliche Wege. Die Stadtverwaltung Rostock teilte mit, dass weiterhin Mutter und Vater jeweils eine Arbeitgeberbescheinigung vorlegen müssten, aus der hervorgeht, dass sie an ihrem Arbeitsplatz entweder für das Funktionieren der kritischen Infrastruktur zwingend notwendig seien oder – im Fall des zweiten Elternteils – aus anderen Gründen unabkömmlich seien, so dass eine Betreuung der Kinder zu Hause unmöglich ist. Die meisten Landkreise verhalten sich in dieser Frage lockerer. „Uns genügt zu dem Thema die Eigenerklärung eines Elternteils“, sagte der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, Olaf Manzke.

Von Benjamin Fischer