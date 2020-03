Tessin/Greifswald

Einen Ernstfall gab es bereits: Als am Freitag im Ahlbecker Pflegeheim Pommern Residenz auf der Insel Usedom eine weitreichende Corona-Infektion unter sechs Senioren und zwei Mitarbeitern auftrat, konnten die noch gesunden 21 Bewohner in der Reha-Klinik im zehn Kilometer entfernten Ückeritz untergebracht werden.

Dass dies so gut passte, war aber eher glücklicher Fügung zu verdanken. Denn der Betreiber in Ückeritz, die Deutsche Rentenversicherung, hatte schon einige Tage zuvor alle regulären Gäste abreisen lassen. „So konnten wir zum Glück in dieser Situation einspringen“, sagt Personalratschef David Schillinger.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

„Entlasten, wenn Krankenhäuser wegen Corona an Grenzen stoßen“

Die Landesregierung plant überdies nun zielgerichtet, Reha-Kliniken im Land zu Notkrankenhäusern umzurüsten, sollten die normalen Krankenhäuser aufgrund der Corona-Pandemie an ihre Grenzen stoßen. „Hier geht es aber nicht darum, dass die Reha-Einrichtungen Covid-Infizierte aufnehmen. Vielmehr sollen sie den Krankenhäusern andere Patienten abnehmen, damit dort Kapazitäten frei werden“, erläutert Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU).

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU): „Wir haben die Reha-Kliniken ausgewählt, die wegen ihrer Struktur und Nähe zu großen Krankenhäusern am besten passen.“ Quelle: Cornelius Kettler

Mit einem Expertenteam hat er deshalb in den vergangenen Tagen fünf Reha-Kliniken ausgewählt, die den Anforderungen am besten gerecht werden könnten – wegen der Struktur ihrer Abteilungen und der Nähe zu wichtigen Krankenhäusern. Dabei handelt es sich um die Medigreif Parkklinik Greifswald, das „Tessinum“ in Tessin ( Landkreis Rostock), die Median Klinik Bad Sülze (Vorpommern-Rügen), die Klinik Malchower See und die Bethesda Klinik Neubrandenburg (beide Mecklenburgische Seenplatte). In allen Häusern haben bereits die Vorbereitungen begonnen.

„Wir haben zunächst genau analysiert, wie wir unsere Struktur für den Katastrophenfall anpassen müssen“, sagt etwa Antje Kloth, Chefärztin und Geschäftsführerin im Tessinum. Dabei gehe es vor allem um technische und räumliche Ausstattung: „Also – haben wir genug Geräte für Akutdiagnostik, sind unsere Labore gut genug? Wir müssen da in einigen Bereichen noch aufsatteln“, schätzt die Chefärztin ein. Oder: Entsprechen Betten und Fußböden den hygienischen Vorschriften eines Krankenhauses?

In den Reha-Kliniken soll es keine Operationen geben

Fest steht: Die Reha-Kliniken werden keine Operationen vornehmen. „Dafür sind wir nicht ausgestattet und das ist in der aktuellen Stufe des Notfallplanes auch nicht vorgesehen“, betont Katja Enderlein, Geschäftsführerin der Greifswalder Medigreif Klinik. Vielmehr werde es um direkte Patienten- Aufnahmen nach Eingriffen gehen. „Die werden wir dann sehr viel schneller absichern, als bei normalen Reha-Maßnahmen“, erläutert Antje Kloth.

Dr. Antje Kloth ist Chefärztin und Geschäftsführerin in der Tessiner Reha-Klinik „Tessinum“: „Wir haben bereits analysiert, wie wir unsere Struktur für den Katastrophenfall anpassen.“ Quelle: Tessinum

„Wir lassen schon bewusst Zimmer frei, um reagieren zu können“

Die meisten der 61 Reha-Kliniken im Land sind inzwischen leergezogen, weil wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus nur noch Reha-Patienten nach MV kommen dürfen, deren Maßnahmen als sogenannte „Anschluss-Heilbehandlungen“ unaufschiebbar sind. Die fünf als Notkrankenhäuser gewählten Einrichtungen behandeln vor allem diese Klientel. Deshalb sind sie auch noch relativ gut gefüllt, wie Katja Enderlein betont. „Wir lassen allerdings schon bewusst einige Zimmer frei, um reagieren zu können“, macht Tessinum-Chefin Kloth deutlich.

Schneller Notbetrieb wird nicht erwartet

Trotz allem, mit einem schnellen Notbetrieb rechnet man in keinem der fünf Häuser, die jeweils über Kapazitäten zwischen 70 und 150 Betten verfügen. „Der Verlauf im Land ist ja zum Glück noch sehr moderat“, schätzt Manja Fink, Kaufmännische Leiterin der Median Klinik in Bad Sülze, ein.

Auch das Wirtschaftsministerium erwartet keinen baldigen Krankenhaus-Betrieb in den Reha-Kliniken und legt sich auf keinen Termin fest. „Viel wird davon abhängen, wie sich das Virus verhält, ob es viele schwere Verläufe gibt oder weiterhin die meisten Infizierten zu Hause bleiben können“, meint Antje Kloth. Vielleicht würden die Reha-Kliniken zur Krankenhaus-Unterstützung überhaupt nicht gebraucht, es könne aber bei schlechter Entwicklung auch recht schnell Bedarf bestehen, sagt Gesundheitsminister Glawe.

Mehr lesen:

Von Alexander Loew