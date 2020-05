Corona-Krise: Festspiele MV planen Festspielwinter mit 40 Konzerten

Schwerin

The Show must go on! Der Festspielsommer in der Jubiläumssaison ist abgesagt, doch die Klassikreihe stellt ein Alternativprogramm vor. Und bietet ihren Zuschauern im Jahr des 30. Geburtstags drei verschiedene Modelle zum Umgang mit den Tickets der ausgefallenen Konzerte.

Alterntivprogramm

Festspiel-Intendant Markus Fein sagt zu der Absage: „Diese Entwicklung trifft uns hart. Aufgrund der anhaltenden und nötigen Maßnahmen ist der geplante Festspielsommer nicht durchführbar. Die wichtigste Botschaft lautet aber: Die Festspiele MV werden auch 2020 stattfinden – nur eben anders. Auf keinen Fall werden wir den Festivaljahrgang 2020 sang- und klanglos ausfallen lassen.“

Markus Fein. Quelle: Festspiele MV

Netzspielsommer mit 30 digitalen Angeboten

Am Auftaktwochenende wollen die Veranstalter ihre Fans mit einem kostenfreien Netzspielsommer über die Enttäuschung hinwegtrösten, dass bis 31. August alle Konzerte abgesagt sind. Am 13. Juni spielt die Radiophilharmonie ab 18 Uhr in corona-kompatibler Besetzung unter Leitung des dänischen Dirigenten Thomas Søndergård ein Konzert aus der Marienkirche Neubrandenburg. Markus Fein wird eine Eröffnungsrede halten. Am Abend gibt das Berliner Ensemble Deep Strings ein weiteres Streaming-Konzert. Am Sonntag bieten die Festspiele ein Kinderprogramm und ein Konzert des Preisträgers in Residence Martynas Levickis, der live aus seinem Wohnzimmer im litauischen Vilnius zugeschaltet sein wird. Anschließend folgen im Netzspielsommer 30 kostenfreie, digitale Angebote in dem Programm „30-mal-anders.“

Markus Fein sagt: „In unserem Jubiläumsjahr möchten wir diesem wunderbaren Bundesland etwas zurückgeben. Bei ‚30-mal anders‘ werden wir Künstlerinnen und Künstler in einer Art und Weise zu unserem Publikum bringen, bei der die Gesundheit aller Beteiligten geschützt bleibt und trotzdem unvergessliche Konzerterlebnisse entstehen werden.“ Die Streamingkonzerte kann jeder kostenfrei über die Homepage der Festspiele verfolgen, wo auch Filme und Vorträge gezeigt werden sollen.

Projekte mit Ute Lemper oder Ulrich Tukur verschoben

Ute Lemper auf dem Usedomer Musikfestival Quelle: Geert Maciejewski

Wie es nach 31. August weitergeht, soll am 30. Juli entschieden werden. Die Festspiele versuchen jedes der dann noch ausstehenden 24 Konzerte im September zu retten. Darunter das Abschlusskonzert am 12. September mit der NDR Elbphilharmonie in der Georgenkirche Wismar und Auftritte mit Nigel Kennedy am 5. September in Redefin oder dem Dresdner Kreuzchor am 9., 10. und 11. September in Bad Doberan, Schwerin und Neubrandenburg. Außerdem konnten Projekte wie das geplante Piano-Battle im Ostseestadion am 1. Juni in Rostock und die Konzerte von Ulrich Tukur am 3. Juli in Stolpe und Ute Lemper am 11. Juli in Göhren-Lebbin verschoben werden.

Festspielwinter mit 40 Konzerten

Im Dezember bietet die Klassikreihe dann erstmals einen Festspielwinter mit 40 Konzerten statt der zwölf Advents- und Neujahrskonzerte und Auftritten von Rudolf Buchbinder, Iveta Apkalna, Götz Alsmann, Daniel Hope oder Martynas Levickis. Der Vorverkauf dafür beginnt am 4. September. Das Programm wird noch bekannt gegeben.

Ausgefallene Tickets – drei Möglichkeiten: Erstattung und Rückgabe, Gutscheinlösung oder Spende

Der 29-jährige litauische Akkordeonspieler Martynas Levickis Quelle: dpa

Zum Umgang mit den Tickets für ausgefallene Konzerte bieten die Festspiele drei Möglichkeiten. Die Tickets können über ein Formular auf der Homepage unter „Corona-Infos“ erstattet werden. Die Festspiele bitten darum, keine Tickets postalisch zurückzusenden. Unabhängig davon können die Tickets auch in einen Gutschein für ein Konzert im Festspielwinter oder in der Saison 2021 bis 2023 umgewandelt werden, unabhängig davon, ob die „Gutschein-Regelung“ am 15. Mai doch noch gekippt wird.

Die Festspiele bitten aber unter dem Motto „30 Jahre – zu früh für unser Requiem“ darum, den Betrag der Tickets oder einen Teil für einen Rettungsschirm zu spenden. Auf der Homepage heißt es: „Corona trifft auch uns. Bitte spenden auch Sie für unseren Eine-Million-Rettungsschirm“.

Michael Meyer