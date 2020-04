Corona-Krise: Feuerprobe für die jungen wilden Bürgermeister in MV

Rostock

Vor gerade einem Dreivierteljahr waren sie als junge politische Quereinsteiger angetreten, um als Bürgermeister für frischen Wind zu sorgen: Laura Isabelle Marisken (31, parteilos) in Heringsdorf und Raphael Wardecki (29, Grüne) in Boltenhagen – in zwei der Tourismus-Hochburgen in MV.

Nun stellt die Corona-Pandemie sie vor eine gewaltige Herausforderung: Im Interview mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel berichten sie über ihren Umgang mit der Krise und ihre ersten Monate im Amt.

Wie muss staatliche Hilfe aussehen, damit Ihre Gemeinden die Corona-Krise bewältigen?

Raphael Wardecki: Wenn die Ausgangsbeschränkungen wieder gelockert werden, wäre Boltenhagen sofort wieder voll, weil die Menschen raus wollen. Die Kunst ist daher, uns jetzt so zu verhalten, dass wir dann gleich den Schalter umlegen können. Das ist jetzt eine Ausnahmesituation, in der wir das System aufrechterhalten müssen. Ein guter Vorschlag ist daher, das Kurzarbeitergeld von 60/67 Prozent auf 80/87 Prozent zu erhöhen. Und die Soforthilfen dürfen nicht auf drei Monate begrenzt bleiben, sondern müssen gezahlt werden, solange die Krise dauert.

Laura Isabelle Marisken: Bei uns hängt nahezu jedes Unternehmen am Tourismus. Die 60/67 Prozent Kurzarbeitergeld bedeuten für die Beschäftigten einen Einschnitt, der kaum verkraftbar ist. Daher bin auch ich für eine Anhebung. Kredite und Kreditbürgschaften für die Branche greifen zu kurz, weil Kredite zurückgezahlt werden müssen. Die bisherigen Soforthilfen können daher nur ein erster Schritt sein.

Sind die Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Ausbreitung angemessen oder zu hart?

Marisken: Sie sind angemessen. Mir tun die Einschnitte selbst weh, aber es geht darum zu verhindern, dass Menschen sich infizieren, erkranken oder gar sterben. Aber wir brauchen eine klare Linie der Landesregierung. Die Inhalte einer Pressemitteilung müssen mit den danach folgenden Verordnungen und Maßnahmen übereinstimmen. Das war in den letzten Wochen teilweise nicht so. Die Gesundheitsversorgung Usedoms ist auf die Zahl der Einwohner ausgerichtet. Wir haben kein Krankenhaus auf der Insel. Das Infektionsrisiko erhöht sich zusätzlich bei der Durchmischung von Personen aus verschiedenen Regionen. Es ist Einwohnern als auch Besuchern gegenüber unverantwortlich, in einer Pandemie zusätzliches Risiko zu fahren.

Wardecki: Auch ich sehe die Notwendigkeit, die eigene Bevölkerung zu schützen. Wir haben bislang keinen Corona-Fall, und wenn von außen nichts reinkommt, bleibt das hoffentlich noch lange so. Aber wir brauchen klare Vorgaben, etwa bei der Frage, wer zu uns kommen darf und wer nicht. Dann setzen wir die auch um. Trotzdem sind und bleiben wir gute Gastgeber, was wir auch trotz der Lage versuchen zu kommunizieren.

Werden die Menschen sich an das Verbot, zum Osterfest nach MV zu reisen, halten?

Marisken: Ich bin froh, dass Ministerpräsidentin Schwesig deutlich gemacht hat, dass die Inseln Ostern gesperrt werden. Dafür gibt es auf Usedom eine sehr hohe Akzeptanz.

Wardecki: Es gibt vielleicht immer noch 10 bis 15 Prozent der Menschen, die nicht einsehen, wie wichtig die Maßnahmen sind. Und von denen werden vielleicht auch manche kommen. Aber wir werden sie abweisen müssen, weil wir nicht anders können.

Wir halten die Urlauber jetzt mit Polizeigewalt fern. Werden sie uns das je verzeihen?

Marisken: Die Leute zeigen große Einsicht. Wenn man ihnen die Gründe erklärt, verstehen das die Menschen auch. Es geht ja auch um ihre Gesundheit. Wir bleiben gute Gastgeber, das sind jetzt außergewöhnliche Maßnahmen in einer außergewöhnlichen Zeit.

Sie sind beide Newcomer und Quereinsteiger in die Politik. Hatten Sie sich die Arbeit als Bürgermeister so vorgestellt?

Marisken: Corona beherrscht natürlich derzeit die Amtsgeschäfte. Ich hatte fast genau auf den Tag vor einem Jahr Geburtstag. Da sehe ich, wie viel sich seitdem verändert hat – vor allem zum Positiven. Ich habe mich inzwischen sehr gut eingefunden. Wir haben natürlich noch einige alte Strukturprobleme in Heringsdorf, aber meine Mitarbeiter stehen voll hinter der Gemeinde. Das hat sich unter anderem gezeigt, als am Montag nach Verhängung der strengen Corona-Schutzmaßnahmen dennoch alle zur Arbeit gekommen sind.

Wardecki: Dass die Aufgabe nicht einfach wird, war mir klar. Als ich zur Wahl antrat, haben sich noch manche in Boltenhagen über mich als jungen Mann aus dem Westen lustig gemacht. Aber schon kurz nach der Wahl habe ich gespürt: Das wird klappen. Da wurde ein Schalter umgelegt.

Herr Wardecki, Sie waren als „Harmonie-Bürgermeister“ angetreten...

Wardecki: Harmonie ist etwas, das man erkämpfen muss. Wir haben als Grüne ja keine Mehrheit in der Gemeindevertretung. Die anderen Parteien haben mir das Leben am Anfang schwergemacht, das war ein Wespennest. Bei Sitzungen ging es teilweise hoch her, da hätte man Eintritt nehmen können (lacht). Mein Job ist es, alte Strukturen zu durchbrechen, ohne jemandem wehzutun oder etwas wegzunehmen. Dafür muss ich Transparenz schaffen und Vertrauen gewinnen. Dass wir da auf einem guten Weg sind, zeigt die Teilnahme an den Einwohnerversammlungen: Vor der Wahl kamen vielleicht 30 oder 40, bei der letzten im Januar 2020 waren 240 Bürger.

Frau Marisken, Sie sind parteilos. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?

Marisken: Das ist ein zweischneidiges Schwert, aber für mich ein Vorteil. Man kann als Unabhängige eigene Ideen einbringen und ist frei von parteipolitischen Sachzwängen. Aber man hat auch nie eine eigene Mehrheit. Das heißt, man muss kämpfen und weiß vorher nie, ob etwas durchgeht. Politische Scheingefechte sind dabei ermüdend und führen zu nichts. Aber mit den meisten Abgeordneten kann ich gut zusammenarbeiten und sie wollen auch das Beste für unsere Gemeinde.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Ebel und Axel Büssem