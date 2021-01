Ohne uns ist’s still: Mit dieser Botschaft macht eine bundesweite Fotoaktion auf die Corona-Notlage in der Veranstaltungsbranche aufmerksam. Auch Mecklenburg-Vorpommern ist dabei. Die OZ zeigt die ersten Porträts vom Shooting in Rostock – sie zeigen die Menschen, die in verschiedenen Funktionen für Kultur-Events sorgen.