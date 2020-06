Ende März verkündete das Justizministerium, dass in den vier Gefängnissen in MV Mund-Nasen-Bedeckungen genäht werden sollen. Seitdem wurden rund 4000 Masken genäht. Und die Produktion läuft noch weiter.

Corona-Krise: Häftlinge in MV nähen 4000 Mundschutzmasken

