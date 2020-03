Corona-Krise: IHK Rostock drückt bei Mitgliedsbeiträgen ein Auge zu

In der Corona-Krise müssen etliche Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommern schließen. Viele stellen kurzfristig auf Online-Bestellungen und Lieferservice um. Die OZ unterstützt Händler in Not und bietet Service für die Leser: Wir bieten hier eine Liste aller Onlineshops im Land, die stetig ergänzt wird.