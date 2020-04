Corona-Krise: Landesschülerrat MV fordert Verzicht auf Abschlussprüfungen

Schwerin

Der Landesschülerrat hat den Verzicht auf die Abschlussprüfungen an den Schulen in diesem Jahr gefordert. In einer Umfrage unter 18 000 Schülern, Eltern und Lehrern zum „Homeschooling“ in den vergangenen Wochen hätten mehr als die Hälfte der teilnehmenden Absolventen ihre Vorbereitung auf die anstehenden Prüfungen mit den Schulnoten fünf oder sechs bewertet. „Dieser Anteil ist so hoch, dass man ihn nicht einfach ignorieren darf“, sagte der Vorsitzende des Landesschülerrates, Jakob Liebich, am Mittwoch. In der Umfrage haben demnach rund 2100 Schüler angegeben, dieses Jahr Prüfungen zu schreiben.

Hohe psychische Belastung für Schüler

Auch die psychische Belastung sei als hoch eingestuft worden. Besonders Schüler aus Risikogruppen hätten Angst, in der Prüfungssituation einem erhöhten Risiko ausgesetzt zu werden. „Wir haben schon einen verkürzten Zeitraum, in dem wir unsere Prüfungen ablegen, aber unter diesen Voraussetzungen der Vorbereitung ist es unverantwortlich und inakzeptabel“, betonte Liebich.

Anzeige

Prüfungen sollen laut Bildungsministerium Anfang Mai beginnen

Es liege an der Kultusministerkonferenz, eine Entscheidung zu fällen. „Die für uns einzig gerechte Lösung ist eine Absage der Prüfungen“, sagte der Vorsitzende des Landesschülerrates MV. Die Abiturprüfungen sollen nach den bisherigen Plänen des Schweriner Bildungsministeriums am 8. Mai beginnen, die Prüfungen zur Mittleren Reife am 11. Mai.

Weitere OZ+ Artikel

Kontaktbeschränkungen sollen bis Anfang Mai verlängert werden

Die gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland verhängten Kontaktbeschränkungen sollen grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert werden. Darauf haben sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch in Berlin verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Schulbetrieb soll ab 4. Mai schrittweise starten

Der Schulbetrieb soll am 4. Mai beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen wieder aufgenommen werden. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich, wie die dpa weiter erfuhr.

Lesen Sie auch:

Von dpa