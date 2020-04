Schwerin

Der Landtag hat sich einvernehmlich für ein Rettungspaket über 1,1 Milliarden Euro zur Bekämpfung von Auswirkungen der Corona-Krise ausgesprochen. Damit ist der Weg frei für neue Kredite über 700 Millionen Euro, um Unternehmen, Gesundheitswesen und Vereinen zu helfen.

So viel Harmonie ist selten im Landtag. SPD, CDU, Linke und AfD rücken im Kampf gegen das Coronavirus zusammen. „Die Lage ist ernst, sehr ernst“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). „Es ist ein unsichtbarer Feind, den wir bekämpfen.“

Renz: Corona-Prämien müssten steuerfrei sein

Es gelte nun, die Gesundheit der Menschen in MV zu schützen, Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten. Dazu sind Soforthilfen für kleine und mittlere Firmen besiegelt, die medizinische Versorgung in MV wird ausgebaut. Klare Botschaft erneut: Die Kontaktbeschränkungen müssten mindestens bis 19. April aufrecht erhalten werden, so Schwesig. Ihr Appell: Alle Bürger sollten sich an die Regeln halten.

Immer wieder loben die Politiker die „Helden der Krise“: medizinisches Personal, Polizisten, Verkäuferinnen, Reinigungskräfte, die sich nicht ins Homeoffice zurückziehen können. Schwesig appelliert an große Einzelhandelsketten, ihre Mitarbeiter nach Tarif zu bezahlen. CDU-Fraktionsschef Torsten Renz fordert: Corona-Prämien für Beschäftigte müssten auch in MV steuerfrei sein. Bei Soforthilfen für die Wirtschaft müsse notfalls „nachgesteuert“ werden, wenn das Geld trotz des großen Schutzschirms nicht reicht.

Steuerausfälle in Milliardenhöhe für MV erwartet

Nach 13 Jahren werde MV wieder neue Schulden machen – 700 Millionen Euro, um die Hilfsmaßnahmen abzusichern. Dies sei ein Einschnitt, so Thomas Krüger ( SPD), aber notwendig. „Wir nehmen das Geld auf, um eine Krise zu bewältigen.“ Schon jetzt erwarte die Landesregierung durch die Corona-Krise hohe Steuerausfälle in Milliardenhöhe. Heißt: Kommende Jahre werden schwieriger.

Linke für Sozialfonds, AfD für mehr Kurzarbeitergeld

„Heute handeln wir gemeinsam – für uns alle, für unser Land, für unser Leben“, sagt Simone Oldenburg (Linke). Ihre Fraktion plädiert für einen Fonds (20 Millionen), der sozialen Vereinen wie Tafeln, Suppenküchen oder Möbelbörsen unter die Arme greifen soll. „Sie alle brauchen wir nach der Krise mehr als je zuvor.“

Auch die AfD unterstütze den gewaltigen Schutzschirm für MV, so Fraktionschef Nikolaus Kramer. Sie fordert außerdem: Das Land selbst sollte das Kurzarbeitergeld von 60 auf 80 Prozent aufstocken. In einer gemeinsamen Resolution des Landtags ist allerdings die Rede davon: MV werde den Bund drängen, dies zu tun.

Von Frank Pubantz