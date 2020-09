Corona-Krise: MV-Regierung gibt weitere 162 Millionen Euro an Kommunen

Schwerin

Durch die Corona-Krise steht vielen Kommunen in MV finanziell das Wasser bis zum Hals. Daher hat die Landesregierung entschieden, Städten und Gemeinden für dieses und das kommende Jahr insgesamt 162 Millionen Euro zusätzlich über den Finanzausgleich zur Verfügung zu stellen. Darüber informierte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) nach einem Kommunalgipfel in der Nacht zu Dienstag.

„Das ist frisches Geld, das wir als Kredit aufnehmen müssen“, so Schwesig. Nach langen Verhandlungen sei klar: Das Land stehe zu seiner Zusage, den Kommunen jährlich Hunderte Millionen zusätzlich für Investitionen und laufende Kosten bereitzustellen. Ein eine entsprechende Vereinbarung war vor rund einem Jahr getroffen worden. Doch dann kam Corona, den Kommunen brachen die Steuereinnahmen weg. Demnach fehlen den MV-Kommunen in diesem Jahr etwa 150 Millionen Euro, 2021 sind es dann rund 290 Millionen Euro.

Nun soll es weiteres Geld aus Schwerin geben, um Investitionen in Städten und Gemeinden, zum Beispiel beim Breitbandausbau, abzusichern: in diesem Jahr 60, im kommenden Jahr gut 100 Millionen. „Wir sind uns einig, gemeinsam eine Kraftanstrengung zu unternehmen, dass den Kommunen so viele Mittel zur Verfügung stehen, wie wir das auch vor Corona miteinander verabredet haben“, so Schwesig. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) sicherte zudem zu, dass das Land weitere Mittel zur Rettung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Land bereitstellen werde.

Für die neuen Millionen müsse das Land weitere Kredite aufnehmen; dafür sei ein Nachtragshaushalt erforderlich. Am Montag hatte Schwesig bereits zusätzliche Corona-Hilfe für die Wirtschaft von bis zu 100 Millionen Euro angekündigt.

Von Frank Pubantz