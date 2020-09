Schwerin

Die Corona-Krise treibt das Land Mecklenburg-Vorpommern weiter in die Neuverschuldung. Knapp zwei Milliarden Euro neue Schulden sollen im zweiten Nachtrag zum Haushalt des Jahres 2020 aufgenommen werden, um Soforthilfen und Investitionen zu finanzieren und Steuerausfälle zu kompensieren. Am frühen Nachmittag will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) nach einer Klausurtagung der Regierung in Basthorst ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) Konkretes erläutern.

Finanzminister: Lage „massiv verschlechtert“

Das Coronavirus und die Folgen haben die Haushaltslage „massiv verschlechtert“, heißt es in einem Papier von Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD), Basis für die Klausurtagung. Er schlägt daher vor, nach den 700 Millionen Euro für den wegen Corona aufgelegte MV-Schutzfonds noch einmal knapp zwei Milliarden Euro neue Schulden aufzunehmen. Zum Vergleich: Der ursprüngliche Landeshaushalt hatte ein Volumen von rund neun Milliarden Euro.

Anzeige

Mehr zum Thema:

Dafür soll das zusätzliche Geld ausgegeben werden: 155 Millionen Euro für Digitalisierung in der Bildung. 461 Millionen im Gesundheitsbereich – für Investitionen an den Universitätsmedizinen und Krankenhäusern. 479 Millionen für Kommunen – hier vor allem Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr, Kompensation von Gewerbesteuerausfällen, Breitbandausbau und kommunale Anteile an der Krankenhausfinanzierung. 400 Millionen sind für Digitalisierung und Sanierung von Verwaltungen vorgesehen. Macht in Stumme knapp 1,5 Milliarden Euro. Hinzu kämen Steuermindereinnahmen von rund 300 Millionen und die geplante Kofinanzierung von Konjunkturprogrammen des Bundes über 215 Millionen Euro.

FDP : Lasten werden auf kommende Generationen verschoben

Scharfe Kritik kommt von der Opposition. Die geplante Neuverschuldung zeige, „dass in der Krise jedes Maß verloren geht“, sagt FDP-Landeschef René Domke. „Die Regierung setzt unsere Zukunft aufs Spiel.“ Das Geld werde kommenden Generationen fehlen; Kinder und Enkel müssten die Schulden zurückzahlen. „Bisher vermissen wir eine ehrliche Evaluation des bisherigen Mitteleinsatzes“, so Domke.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Auch in der CDU grummelt es wegen der geplanten Rekordverschuldung. Schwesig schaffe damit „Spielgeld“ für das Wahljahr 2021 und Tatsachen für kommende Jahre am Parlament vorbei, heißt es unter der Hand. Das Land nehme 2020 noch einmal doppelt so viele neue Schulden auf, wie es in den zehn Jahren davor an alten Verbindlichkeiten tilgte.

Von Frank Pubantz