Covid-19 - Corona-Krise in MV: Verkehrsunternehmen in Not – steigen jetzt die Ticketpreise?

Bis zu 90 Prozent weniger Fahrgäste haben die kommunalen Verkehrsbetriebe seit Beginn der Pandemie registriert. Hilft die Landesregierung nicht mit Zuschüssen, drohen tiefe Einschnitte im Angebot – und eine Preiserhöhung, kündigen die Unternehmen an.