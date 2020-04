Corona-Krise: MV braucht 15 Millionen Atemschutzmasken 

Schwerin

Die Landesregierung räumt einen Mangel an Atemschutzmasken zur Eindämmung der Corona-Krise ein. Da über den Bund bisher „nur ein Bruchteil“ in MV benötigter Masken gekommen sei, werde man nun selbst aktiv und wolle Schutzausrüstung kaufen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung.

„Wir brauchen etwa 15 Millionen Masken in den nächsten vier Wochen“, so Schwesig. Ihr sei bewusst, dass es derzeit „einen Run“ auf diese begehrten Artikel gebe.

Caffier : Nicht einmal 500 000 Masken vom Bund gekommen

Laut Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) kamen vom Bund in der vergangenen Woche weniger als 500000 Masken, die für Kliniken, Feuerwehr oder Polizei im Nordosten benötigt werden. Die 15 Millionen, die man jetzt besorgen will, würden „zwei bis vier Wochen reichen“, so Caffier. Einfach sei diese Anschaffung nicht, da der Markt leergefegt sei. Caffier spitz: „Hätte ich vor kurzem viele Masken einlagern lassen, hätte man mir mit einem Untersuchungsausschuss gedroht. Jetzt fragen alle: Warum haben wir nicht mehr?“

Pro und Contra zu Maskenpflicht in MV

Bundesweit ist eine Debatte über Mundschutzpflicht entbrannt. Jena will diese als erste Stadt in Deutschland für alle Bürger in der Öffentlichkeit einführen. In MV ist diese Maßnahme umstritten. Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hält so eine Pflicht für eine „passable Lösung“ und ermuntert zur Kreativität beim Basteln von Masken. Sein Stralsunder Kollege Alexander Badrow ( CDU) sieht selbstgebastelte Masken dagegen eher als ein „Frühjahrsaccessoire, das die unzureichende Beschaffung professioneller Schutzkleidung umso deutlicher macht“.

Der Rostocker Infektionsmediziner Prof. Emil Reisinger sieht in einfachen Masken durchaus einen Sinn: „Wer infiziert ist, schützt damit sein Umfeld.“ Allerdings könne man sich dadurch nicht selbst vor Ansteckung schützen, dazu seien nur zertifizierte Schutzmasken in der Lage. Eine Maskenpflicht lehnt Reisinger ab: „Am besten wäre es, wenn es freiwillig bleibt.“ Klaus-Michael Glaser vom Städte- und Gemeindetag MV kritisiert den Vorstoß in Jena: „Es macht keinen guten Eindruck beim Bürger, wenn einzelne Kommunen vorpreschen.“

Finanzhilfen jetzt auch für Firmen mit bis zu 249 Beschäftigten

Die MV-Regierung hat auch Soforthilfen für mittelgroße Unternehmen beschlossen. Nachdem bereits gestaffelte Finanzspritzen für Firmen mit bis zu 49 Mitarbeitern beschlossen sind, sollen auch welche mit bis zu 100 Beschäftigten in den Genuss der Hilfe aus dem Schutzfonds des Landes kommen: pro Fall 60 000 Euro, nicht rückzahlbar. Dies betreffe etwa 930 Unternehmen im Land. Für noch größere Firmen von 101 bis 249 Beschäftigten sei eine individuelle „Expresshilfe“ geplant – je nach Bedarf Bürgschaften, Zuschüsse oder Kredite.

Bei kleineren Firmen sei die Soforthilfe sehr begehrt. Bis Dienstag seien rund 20 000 Anträge eingegangen. 10,5 Millionen Euro seien bereits bewilligt worden. Insgesamt umfasst der Schutzfonds des Landes 1,1 Milliarden Euro.

Von Frank Pubantz und Axel Büssem