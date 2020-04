Corona-Krise: MV startet in den ersten Tag mit Maskenpflicht im Nahverkehr und beim Einkaufen

Schwerin

Von Montag an gilt wegen der Corona-Epidemie in Mecklenburg-Vorpommern Maskenpflicht. Eine von der Landesregierung erlassene Verordnung schreibt das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung beim Einkaufen und bei Fahrten mit dem Öffentlichen Personennahverkehr vor. Neben Bussen und Straßenbahnen bezieht sich die Vorschrift auch auf Taxifahrten. Akzeptiert werden Stoffmasken, alternativ aber auch umgebundene Tücher oder Schals.

Bei Nichtbefolgen droht ein Bußgeld von 25 Euro. Ausgenommen von der Pflicht sind Kinder, die noch nicht im Schulalter sind, und Menschen, die wegen einer Behinderung keine Maske tragen können.

Weitere Corona-Schutzmaßnahmen gelockert

Eine Woche nach Wiederöffnung der Einkaufsläden werden in Mecklenburg-Vorpommern weitere Corona-Schutzmaßnahmen gelockert. So öffnen am Montag erstmals wieder die Schulen. Zuerst sollen die Klassen 10 und 12 zurückkehren, weil für diese Schüler die Abschlussprüfungen anstehen. Gleiches gilt für Berufsschüler im letzten Lehrjahr.

Zudem tritt eine erweiterte Notfallbetreuung in Kraft. In Kitas und Schulen werden auch Kinder aufgenommen, wenn nur ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist. Zuvor mussten beide systemrelevanten Berufen angehören.

Von dpa