Schwerin

Es hakt beim Impfen älterer und damit stärker gefährdeter Menschen in MV. Nach Ostern wollte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) die über 80-Jährigen im Nordosten zum Schutz vor Corona vollständig geschützt haben, sagte er vor Wochen. Die Realität holt ihn nun ein: Nicht einmal zwei Drittel der Altersgruppe haben nach Angaben des Ministeriums eine Erstimpfung – 62,1 Prozent (Stand Ende März). Bei den Zweitimpfungen sieht es düster aus: 28,5 Prozent.

Kurios: Viel mehr Impfungen als Bewohner in den Altenheimen

Wiederholt hat Glawe in der Vergangenheit hohe Prozentzahlen genannt, wenn er nach der Impfrate Älterer gefragt wurde. Dies gilt auch für Bewohner von Pflegeheimen. „99 Prozent“, sagte er zum Beispiel Mitte März im Landtag. Verwirrend: Von 29 094 erst- und 20 726 zweitgeimpften Altenheimbewohnern berichtet das Ministerium aktuell auf OZ-Anfrage. Zahlen, die nicht zueinander passen, gibt es laut Sozialministerium, zuständig für Pflege, doch nur rund 20 000 Plätze in vollstationären Heimen.

Diese „Unschärfe“ werde gerade aufgeklärt, so ein Sprecher. Womöglich seien bei der höheren Zahl andere Menschen hinzugerechnet worden. Und doch heißt es: Die Heime seien „durchgeimpft“. 99, 100 Prozent – allerdings nicht bezogen auf die Menschen, da es ja auch Impfverweigerer gebe.

Opposition: Impfen in MV „völlig chaotisch“

Als „völlig chaotisch“ bewertet Torsten Koplin, Gesundheitsexperte der Linken im Landtag, Impfkampagne und Statistik. MV liegt im Vergleich der Bundesländer mittlerweile fast am Ende beim Impfen. „Einiges läuft hier falsch“, so Koplin. Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales gab es bisher landesweit 182 258 Erst- und 78 746 Zweitimpfungen – 11,3 und 4,9 Prozent der Bevölkerung. Laut Bundesgesundheitsministerium hat MV seit Ende Dezember knapp 374 000 Impfdosen erhalten. Vieles liegt also noch im Kühlschrank.

Dabei warten viele ältere Menschen händeringend auf die Spitze. Laut Glawes früherer Aussage sollten jetzt die 78- und 79-Jährigen dran sein. Termine würden „bereits vergeben“, so eine Ministeriumssprecherin. Hausärzte sollen jetzt den Impfstau mit beseitigen.

Bis September wolle das Land „allen Bürgern eine Erstimpfung angeboten haben“. Zuvor lautete die Sprachregelung: ein Impfangebot bis zum Sommer. Eine Impfung reicht zum vollständigen Schutz nicht.

Von Frank Pubantz