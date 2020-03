Corona-Krise: OZ startet Hilfsaktion für Firmen und Künstler aus MV

Rostock

Die Corona-Krise hat das Leben von Millionen Menschen in kurzer Zeit auf den Kopf gestellt. Familien haben auf einen Schlag keine Kinderbetreuung mehr, tausende Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit. Doch besonders hart trifft es die kleinen und mittleren Betriebe in MV, die von heute auf morgen schließen mussten und nun um ihre Zukunft bangen.

Die OSTSEE-ZEITUNG will in dieser schweren Zeit jenen helfen, die in Not geraten sind. Unter dem Slogan #ozhilft starten wir eine große Hilfsaktion.

Liefer- und Abholservice wird kostenlos veröffentlicht

Restaurants, Bastelläden, kleine Modegeschäfte, Baumärkte und viele mehr – sie alle dürfen keine Kunden mehr in ihre Läden lassen und keiner weiß, wie lange das so bleiben wird. Viele stellen deswegen kurzfristig einen Liefer- und Abholservice auf die Beine. Damit die auch gut zu finden sind, veröffentlicht die OZ alle wichtigen Infos gedruckt und digital – und zwar völlig kostenlos.

OZ-Newsroom-Konzerte für Musiker in Not

Nicht nur Unternehmen stehen plötzlich ohne Existenzgrundlage da. Auch Künstler hat die Corona-Krise hart getroffen, sie dürfen auf absehbare Zeit keine Bühne mehr vor Publikum betreten.

Auch ihnen möchte die OZ helfen – mit den „OZ Newsroom Konzerten“. Jeden Mittwoch streamen wir gegen Honorar ein Konzert eines Künstlers aus dem Rostocker Medienhaus im Internet nach draußen. Den Anfang macht die Musikerin Nora Reinhardt aus Rostock, die auch die Idee zu der Aktion hatte.

Trotz der Schließung der Gartenbau- und Baumärkte in MV wegen des Coronavirus müssen Kunden nicht auf Handwerker- und Gartenbedarf verzichten. Die Bestellungen können vor Ort abgeholt werden. Vielfach existiert zudem ein Lieferservice. Hier bietet die OZ einen Überblick über die Services der Märkte.

Sie haben auch einen Lieferservice zur Veröffentlichung oder möchten bei uns auftreten? Dann schreiben Sie uns an online@ostsee-zeitung.de

