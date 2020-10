Corona-Krise: Schweriner Landtag fordert mehr Mitspracherecht

Schwerin

Maskenpflicht im Schulunterricht, Alkoholverbot in Gaststätten, Besuchsverbot in Kliniken: Mit drohenden massiven Eingriffen in das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie fordert jetzt eine Mehrheit im Landtag mehr Mitsprache. Es könne nicht sein, dass die SPD-geführte Regierung erneut allein das Leben der Menschen im Land massiv einschränkt.

Die Kritik aus der Opposition am Durchregieren während der Pandemie gibt es schon lange. Die AfD zweifelt diverse Regeln, wie die Maskenpflicht, an. Gunter Jess spricht von „rigiden und zweifelhaften Maßnahmen der Landesregierung“, die angesichts vergleichsweise geringer Infektionszahlen völlig überzogen seien. Jess: „So richtig es war, zu Beginn der Pandemie Vorsicht walten zu lassen, so wichtig wäre es jetzt, statt mit Panik wieder mit gesundem Menschenverstand zu regieren.“

Die Linke will die Macht bei der Corona-Bekämpfung zurück ins Parlament bekommen: Der Landtag solle künftig Eingriffe der Regierung vorher legitimieren, so Fraktionschefin Simone Oldenburg. „Viele Anti-Corona-Maßnahmen sind mit gravierenden Eingriffen des Staates in Grundrechte der Bürger verbunden“, sagt sie. Dies betreffe etwa die Berufs- oder Versammlungsfreiheit. Darüber sollte nicht allein die Regierung entscheiden. Debatten und Beschlüsse im Landtag seien nötig.

Regierungspartner CDU auf Distanz zur SPD

Auch die CDU, immerhin Regierungsfraktion, fordert mehr Mitsprache für den Landtag. „Verordnungen zum Infektionsschutzgesetz sind nicht dafür gedacht, unser gesamtes öffentliches Leben zu reglementieren“, erklärt Wolfgang Waldmüller, Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. „Zumal sich zeigt, dass immer weniger Menschen die sich ständig verändernden Maßnahmen verstehen beziehungsweise damit hinterherkommen, sie richtig zu befolgen.“ Waldmüller schlägt konkret ein „Corona-Gesetz“ vor, mit dem der Landtag der Regierung einen „Handlungsrahmen“ setzt.

Die SPD reagiert unterkühlt. Er sehe hier den Bundestag gefordert, erklärt Jochen Schulte, SPD-Fraktion im Landtag. Denn maßgeblich sei das Infektionsschutzgesetz des Bundes. Für neue Regelungen im Land stehe die SPD „selbstverständlich für Gespräche zur Verfügung“.

