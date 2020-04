Rostock

Wo gilt die Atemschutzmasken-Pflicht in der Corona-Krise? Wohin dürfen wir trotz der Pandemie noch reisen? Wie soll Schule in MV funktionieren, wenn die ersten Schüler ab 27. April wieder die Schulbank drücken? Wann sind Lockerungen für den Tourismus und Gastronomie zu erwarten? Solche und viele andere Fragen können Sie, lieber Leser, der Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns am Mittwoch, 22. April, von 15 bis 16 Uhr selbst stellen. Manuela Schwesig ( SPD) wird in einem Telefonforum der OSTSEE-ZEITUNG Rede und Antwort stehen, Leserfragen rund um die Corona-Krise beantworten.

Die Fragerunde beginnt um 15 Uhr und dauert eine Stunde. Wir übertragen die Veranstaltung live und kostenlos auf www.ostsee-zeitung.de und bei Facebook. Dort können auch direkt Fragen gestellt werden. Oder Sie schicken uns diese schon vorab per E-Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de. Wer mit der Ministerpräsidentin persönlich sprechen will, muss die Telefonnummer 0381/ 365 229 wählen. Wer durch kommt, hat Manuela Schwesig dann persönlich am Apparat.

Von Frank Pubantz