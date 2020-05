Corona-Krise: Schwierige Lage in Kitas in MV – Gewerkschaft fordert mehr Erzieher

Schwerin

Die Erziehergewerkschaft GEW hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise dringend mehr Erzieherinnen für die Kitas in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Nach der Öffnung der Kindertagesstätten am vergangenen Montag für alle Kinder berichteten Erzieherinnen in vielen Einrichtungen von zu wenig Personal, zu wenigen Räumen, zu großen Gruppen, schwierigen Übergabesituationen, keinen praktikablen Pausenregelungen sowie Angst vor Ansteckung, erklärte die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner am Mittwoch.

In anderen Ländern funktioniere die Öffnung unter Corona-Bedingungen möglicherweise besser, weil dort die Fachkraft-Kind-Relation besser sei. In Mecklenburg-Vorpommern kommen auf eine Erzieherin im Kindergarten 15 Kinder, in der Krippe sechs.

Bei der Zahl der Kinder je Erzieherin liegt Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich hinten. In Studien wird immer wieder kritisiert, dies gehe zu Lasten der Betreuungsqualität. Lindner forderte: „Hier muss das Land endlich nachsteuern. Wann, wenn nicht jetzt?“

Hohe Belastung für die Beschäftigten

Eine Betreuung unter der Wahrung des Rechtes auf Bildung und eine das Kind schützende Umgebung sei unter den gegenwärtigen Voraussetzungen oftmals nicht möglich, so die Gewerkschaftschefin. Kitas und Horte entsprächen zwar dem dringenden Bedarf der Eltern nach Betreuung ihrer Kinder, um arbeiten gehen zu können, stellten jedoch das Recht und den Schutz des Kindes damit hintenan.

„Für die Beschäftigten entsteht daraus eine hohe Belastungssituation“, warnte Lindner. Es komme zu Mehrarbeit und die pädagogische Arbeit bleibe auf der Strecke. Die GEW gehört zum Expertenkreis, der die Kita-Öffnung in MV begleitet und wöchentlich tagt.

Von dpa