Umfrage - Corona-Krise: So fühlen sich Fahrgäste in Rostock mit Maske in Bus und Straßenbahn

Wegen der Corona-Krise nutzen weniger Menschen im Nordosten die öffentlichen Verkehrsmittel. Vier Fahrgäste erzählen, was sie von der Maskenpflicht in der Bahn halten und ob sie jetzt noch gerne mit der Bahn fahren.