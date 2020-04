Corona-Krise: So geht es ab 27. April an den Berufsschulen in MV weiter

Rostock/Schwerin

Nach mehrwöchiger Corona-Zwangspause vollziehen auch die 19 Berufsschulen des Landes ab 27. April einen Neustart. Den Anfang machen dabei die Prüfungsjahrgänge. Laut Schweriner Bildungsministerium werden 10 000 der aktuell insgesamt 34 200 Berufsschüler im Nordosten sich den Tests in Theorie und Praxis stellen. Mit dieser Gruppe soll der Lehrbetrieb wieder schrittweise anlaufen.

Etwa 40 Prozent der Berufsschullehrer älter als 60 Jahre

Sorge bereitet Holger Verchow (63) in diesem Zusammenhang der hohe Anteil jener unter den etwa 1000 Berufsschullehrern im Nordosten, die älter als 60 Jahre sind. „Allein zu dieser Risikogruppe gehören etwa 40 Prozent“, sagt der Vorsitzende des Landesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an Beruflichen Schulen. Diese Kollegen stehen unter Umständen für die anstehende Vorbereitung und die Prüfungen nicht zur Verfügung. Die Termine für die duale Ausbildung wurden auf Mitte Juni verlegt. Die Abiturprüfungen beginnen am 8. Mai.

Anzeige

Probleme bei Wiedereingliederung der Berufsschüler

Allein an den drei Standorten seiner Rostocker Berufsschule für Technik werden aktuell 2300 Schüler unterrichtet, so Schulleiter Verchow. Weniger Kopfzerbrechen macht sich der Lehrer für Elektrotechnik dabei über die Abschlussklassen der Fachgymnasien, Fachoberschulen, Fachschulen und die sogenannten Assistentenberufe. „Die schrittweise Wiedereingliederung der Berufsschüler und deren Prüfungen dagegen lassen uns an räumliche Grenzen stoßen“, so der Pädagoge.

Weitere OZ+ Artikel

Große Klassen müssen geteilt werden

Klare Vorgaben vom Schweriner Ministerium fordert Verchow bei der Teilung der mitunter 34 Schüler zählenden Klassen. Immerhin stellen sich allein an seiner Einrichtung etwa 250 Berufsschüler des zweiten und dritten Lehrjahres den Prüfungskommissionen. Hilfe beim Desinfektionsschutz und den speziellen Reinigungsabläufen in den Gebäuden erwartet er von der Hansestadt als Schulträger.

Infektionsschutz hat Priorität Die Corona-Pandemie stellt die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern vor große Herausforderungen. „Allein wir müssen mit den Kreishandwerkerschaften und Innungen die praktischen Abschluss- und Gesellen-Prüfungen von 607 Auszubildenden in 67 handwerklichen Ausbildungsberufen absichern“, betont Hauptgeschäftsführer Jens-Uwe Hopf. Dabei hat der Infektionsschutz Priorität. Es dürfen keine Risiken für die Gesundheit von Prüfungsteilnehmenden oder Prüfenden eingegangen werden. Das betont auch die Handwerkskammer Schwerin. In diesem Kammerbezirk werden zu den Prüfungen voraussichtlich 353 Auszubildende in 55 Berufen antreten. Diese Punkte sind zu beachten: Im Einklang mit den aktuell geltenden Kontakteinschränkungen werden alle Prüfungstermine zunächst bis zum 24.4.2020 ausgesetzt. Die praktischen Abschluss- und Gesellenprüfungen werden voraussichtlich vom 1. Juni bis 31. August unter anderem in den Bildungsstätten in Rostock und Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) sowie Schwerin durchgeführt. Dies setzt voraus, dass auch die Bildungsstätten wieder geöffnet werden dürfen und die ehrenamtlich tätigen Prüfer einsatzfähig sind. Neben den umfangreichen Arbeitsschutzmaßnahmen erfolgen in den Bildungsstätten die Prüfungen unter Wahrung eines Abstandes zwischen den Personen von möglichst 1,5 Metern. Die Kammer stellt für Prüfer und Prüflinge den entsprechenden Nasen- und Mundschutz bereit. An den Eingängen, auf den Fluren und auf den Toiletten stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Es werden gegebenenfalls Handschuhe von allen Akteuren getragen. Dies erfolgt über die bestehenden Arbeitsschutzanforderungen hinaus. Prüfungen werden in kleineren Gruppen abgenommen – die entsprechende Größenordnung hängt von den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten ab.

Ermittlung der Risikogruppen

Mit einer konkreten Befragung seiner 70 Kollegen begann am Dienstag Frank Zirzow (54), Schulleiter der Rostocker Berufsschule Wirtschaft. Zehn der hiesigen Lehrkräfte sind älter als 60 Jahre alt und gehören damit ohnehin zu den Risikogruppen. Hinzu kommen Lehrerinnen und Lehrer mit einer Schwerbehinderung und jene, die unter chronischen Erkrankungen leiden. „Wir möchten wissen, wer von diesen Kollegen bereit ist, freiwillig in der Schule präsent zu sein und wer für den Online-Unterricht zur Verfügung steht“, so Zirzow.

Hilfe für Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern

An seiner Einrichtung erhalten insgesamt rund 1800 Damen und Herren ihr theoretisches und praktisches Rüstzeug in 22 kaufmännischen und wirtschaftlichen Berufen. 500 von ihnen legen aktuell nach zwei- bzw- dreijähriger Ausbildung ihre Prüfungen ab. „Wir werden die Industrie- und Handels- sowie die Handwerkskammern im Land wie gewohnt mit Räumlichkeiten und Aufsichtspersonal unterstützen“, erklärt Zirzow.

Hygiene-Plan des Landes umsetzen

Dazu gehört, dass die Prüflinge nach der Corona-Zwangspause in dieser Rostocker Berufsschule intensiv vorbereitet werden. Am 27. April machen 60 bis 70 Schüler des Fachgymnasiums, der Fachoberschule und der Fachschule den Anfang. Dann folgt das dritte Lehrjahr der Berufsschüler. „Die gut 400 Personen werden wir aufteilen und auch dabei den Hygiene-Plan des Landes umsetzen. Das heißt unter anderem Wahrung der Abstände, Aufteilung der Klassen in maximal bis zu 15 Personen starke Gruppen und regelmäßige Desinfektion der sanitären Anlagen, der Türen und Handläufe.

Lesen Sie auch:

Von Volker Penne