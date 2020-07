Schwerin

Holzleisten und Werkzeuge stehen auf der Tanzfläche eines Schweriner Clubs. Die Diskokugel an der Decke erinnert an die Zeiten vor der Corona-Krise. Was zu Jahresbeginn noch Normalität an den Wochenenden war, scheint in weiter Ferne zu liegen.

Derzeit sieht es im „Zenit“ in der Landeshauptstadt eher nach einer Außenstelle eines Baumarktes aus - nur ist weniger los. Seit fast vier Monaten haben Clubs und Diskotheken in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen, ein Öffnungstermin ist weiterhin nicht in Sicht.

Hunderttausende Euro an Einnahmen fehlen

„Wir leben vom Optimismus“, sagt Betreiber Sebastian Glanz in seinem leeren Club. Alle etwa 20 Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, er spricht von fehlenden Einnahmen durch die Corona-Krise von 200 000 Euro. Sein Vermieter sei ihm bei der Miete mit mehreren tausend Euro entgegengekommen. Er hat nach eigenen Angaben 9000 Euro Corona-Soforthilfe bekommen, dazu mit einer Art Solidaritätsaktion Geld eingenommen. „Wir werden alles tun, um durchzuhalten“, zeigt sich der 34-Jährige kämpferisch.

Immerhin etwas Betrieb ist im Studentenclub „Block 17“ in Wismar. Dort sei es möglich gewesen, in einen Barbetrieb überzugehen, erzählt Sebastian Schmitt. „Der Barbetrieb ist ein Tropfen in einen riesigen Ozean.“ Nach eigenen Angaben fehlen dem Studentenclub durch die Corona-Krise Einnahmen von etwa 130 000 Euro. Er kann nachvollziehen, warum Clubs weiterhin nicht öffnen dürfen: „Betrunkene Menschen sind nicht gut im Abstandhalten.“

Rainer Lemmer, Verbandsvorsitzender des Kulturwerks Mecklenburg-Vorpommern, spricht davon, dass landesweit mindestens drei Clubs schließen mussten in der Corona-Krise. Er sieht die Gefahr, dass auf einen geschlossen Laden kein neuer folgen wird. Das sei ein enormes Problem mit Blick auf den Freizeitwert für Jugendliche. „Es geht aber auch anderen Leuten schlecht in dieser Krise, wenn ich etwa an Reisebüros oder Schausteller denke“, schildert er. Durch Aktivitäten auf sozialen Netzwerken wolle man in Erinnerung bleiben und für eine Zeit nach der Corona-Pandemie werben.

Kampf ums Überleben in der Corona-Krise

Lemmer ist auch Betreiber von „Helgas Stadtpalast“ in Rostock. In diesem Jahr seien etwa 50 Konzerte geplant gewesen. Die 13 Mitarbeiter seien größtenteils in Kurzarbeit. Er sprach von einem Treffen der Szene in der vergangenen Woche mit dem Wirtschafts- und dem Kulturministerium, wo über die Zukunft gesprochen wurde.

„In der Corona-Krise kämpfen die meisten Clubs und Live-Spielstätten ums Überleben. Für sie ist die Perspektive, in einen Normalbetrieb zurückzukehren, in weiter Ferne“, sagte Kulturministerin Bettina Martin ( SPD). Deshalb habe man sich mit Vertretern der Clubs und Live-Spielstätten getroffen, um Möglichkeiten für sichere Veranstaltungsformate auszuloten und darüber zu beraten, welche Wege es gebe, dass die Clubszene in MV durch diese Krise komme.

Martin räumte ein, dass von dem sogenannten MV-Schutzfonds Kultur viele privatwirtschaftliche Einrichtungen nicht profitieren. Daher sei es wichtig, Anträge für das jüngst von der Bundesregierung gestartete Konjunkturprogramm zu stellen. Das Wirtschaftsministerium sprach davon, dass Konzepte seitens der Betreiber erarbeitet würden, die in einem nächsten Treffen besprochen werden sollen. Aus einem Beschlusspapier der Landesregierung geht hervor, dass bis Dienstag weiter über eine mögliche schrittweise Öffnung dieser Läden beraten werden soll.

Verständnis für anhaltende Schließung

Glanz zeigt grundsätzlich Verständnis für die seit Monaten anhaltende Schließung, fügt aber hinzu: „Man merkt in so einer Krise, wer eine Lobby hat. Clubs gehören nicht dazu.“ Das Jahr habe gut begonnen, 2019 war seinen Worten zufolge ein verdammt gutes Jahr für seinen Club.

Am Rande der Tanzfläche sind Barhocker auf den Tresen im „Zenit“ gestellt. Eine Kasse ist mit einer Plastiktüte übergestülpt, Dutzende Becher stehen rum. Glanz hofft auf Konzerte mit Bestuhlung, bei denen 75 bis 100 Menschen kommen könnten. Er will Musikstudios und Proberäume in seinen Laden integrieren, spricht davon ein Kulturzentrum werden zu wollen.

Bis die Tanzflächen in Clubs wieder freigegeben werden können, wird es vermutlich noch einige Zeit dauern. Bis dahin erinnert an manchen Orten nur die Diskokugel an das seit Monaten stillliegende Nachtleben in Mecklenburg-Vorpommern.

