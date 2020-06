Corona-Krise: So plant MV den Schulstart nach den Sommerferien

Schwerin

Gut zehn Tage Unterricht bis zu den Sommerferien liegen noch vor Schülern in MV – Einschränkungen wegen der Corona-Krise werden solange bleiben. Das stellte Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) am Mittwoch in Schwerin klar. Einen Regelunterricht werde es erst ab Anfang August im neuen Schuljahr wieder geben. Lehrer, die zu Corona-Risikogruppen zählen und zu Hause bleiben wollen, müssen dann ein Attest vom Betriebsarzt vorlegen.

„Wir planen nach den Sommerferien wieder regulären Schulbetrieb“, so Martin. Bleibt das Infektionsgeschehen in MV weiter auf niedrigem Niveau, werde dann auch der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen Schülern aufgehoben. Auf Basis eines neuen Gesundheitskonzeptes sollen Schüler aber in festen Klassenverbänden in denselben Räumen von denselben Lehrern unterrichtet werden. Geplant sei auch, den Unterricht auf den Tag zu strecken, sodass nicht alle Schüler gleichzeitig in der Schule sind. Martin kündigte auch Coronatests auf Modellbasis in Schulen an. Details teilte sie dazu nicht mit.

Bis Ende Juni bleibt an Schulen fast alles, wie es ist

Für die verbleibenden Wochen im Juni an den Schulen werde sich kaum etwas ändern. Alle Klassenstufen seien mittlerweile mindestens einen Tag pro Woche wieder in der Schule. Bei den 6. Klassen solle dies ausgeweitet werden. Neu ab sofort: Die 15-Personen-Regel pro Klassenraum falle – wenn in größeren Räumen der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die Notbetreuung im Hort werde ab sofort auf alle Kinder Alleinerziehender ausgeweitet.

In den Sommerferien werde an den Schulen des Landes bei Bedarf Nachhilfeunterricht angeboten. Dazu sei ein „Ferienlernprogramm“ in Vorbereitung, so Martin. Die Hortbetreuung sei abgesichert.

Ab August müssen wieder mehr Lehrer an die Schulen. Derzeit zählten 34 Prozent zur Corona-Risiko-Gruppe – wegen Alters ab 60 oder wegen Vorerkrankungen. Im neuen Schuljahr sei ein Attest des Betriebsarztes erforderlich, wenn Lehrer weiter von zu Hause arbeiten möchten, so Martin. Der digitale Unterricht solle jedoch auch nach Corona ausgebaut werden.

Von Frank Pubantz