Rostock/ Stralsund

Am Dienstag (5. Januar) beraten die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) über die Verlängerung des Lockdowns. Es deutet sich an, dass die Hoffnung vieler Menschen auf Lockerungen ab dem 11. Januar enttäuscht werden. Aber wie lange halten wir dieses Ausnahmezustand, der längst keine Ausnahme mehr ist, noch aus? Die OZ hat sich umgehört.

Ginge es nach Sven Sielinski (42), wäre sofort Schluss mit dem Lockdown. „Mir reicht es langsam mit dem Lockdown. Ich bin dafür, ihn sofort zu beenden“, sagt der Schweißer-Auszubildende aus Rostock. Seit vier Wochen liege seine Ausbildung auf Eis und auch privat setzt Sven Sielinski der Lockdown zu. Der Kontakt zur Familie und zu Freunden fehle nicht nur ihm, sondern auch seinem vierjährigen Sohn.

Sven Sielinski (42) mit Sohn Carlo (4) Quelle: Frank Söllner

Ihre Freunde würde auch Celina Kanzok (22) lieber heute als morgen wieder bedenkenlos treffen können. „Einen Monat Lockdown würde ich aber noch aushalten“, sagt die Studentin aus Rostock. Ihr Leben spielt sich aktuell viel im Internet ab. „Ich arbeite fast nur noch online in meinem Studium. Auch das Einkaufen mache ich oft online, da viele Geschäfte geschlossen haben.“ Immerhin: Ihre Familie könne sie nach wie vor persönlich treffen. „Die Besuchsregeln stören mich auch nicht, meine Familie wohnt in Mecklenburg-Vorpommern, da kann ich immer hinfahren.“

Celina Kanzok (22), Studentin aus Rostock Quelle: Frank Söllner

Hilde Hoth (66) plädiert dafür, den Lockdown sogar noch zu verschärfen. „Ich wäre für eine kurzzeitig befristete strikte Ausgangssperre, damit keiner auf dumme Ideen kommt und sich mit anderen trifft. Und wenn sich die Leute nicht an diese Regeln halten, müssten drastische Strafmaßnahmen erfolgen“, findet die Rentnerin aus Stralsund. Einen unbefristeten Lockdown halte sie allerdings nicht für richtig. „Weil dann das Leben überhaupt nicht mehr planbar ist“. Außerdem vermisst sie ihre Familie. „Meine Tochter mit Schwiegersohn und Enkel leben in Hessen – mein Mann und ich haben sie seit Oktober nicht gesehen, was sehr traurig für uns ist.“

Hilde Hoth (66) Quelle: Christian Rödel

„Für mich ist der Lockdown eine persönliche Katastrophe und eine nochmalige Verlängerung dieses Ausnahmezustandes wäre schrecklich“, sagt Waltraut Sroke (85). Die Witwe aus Stralsund befürchtet, zu vereinsamen. Schon jetzt schlägt ihr die aktuelle Lage aufs Gemüt. „Ohne Konzerte, Theaterbesuche und gemeinsame Busreisen mit Freundinnen, also ohne alle Geselligkeit ist für mich kaum noch ein halbwegs glückliches Leben möglich“, sagt die Ex-Sozialamtsmitarbeiterin.

Waltraut Sroke (85), Ex-Sozialamtsmitarbeiterin aus Stralsund Quelle: Christian Rödel

Die Verlängerung des Lockdowns sei notwendig, sagt Friedhelm Meyer (82). „Weil die Infektionszahlen ja nicht spürbar heruntergehen. Ich hoffe, dass wir Senioren als Risikogruppe endlich die von der Regierung versprochene Impfung bekommen, damit für uns bald wieder ein normales Leben möglich sein wird“, sagt der Ex-Postamtsleiter aus Stralsund.

Friedhelm Meyer (82) Quelle: Christian Rödel

Für Rentnerin Marlies Kuss (65) aus Neuburg spielt der Lockdown keine große Rolle. „Ich kann alles einkaufen, was ich zum Leben benötige und kann mich im Dorf mit meinem Hund frei bewegen.“ Ihr fehle allerdings der Besuch von Geschwistern und Freunden. „Aus diesem Grund sollte der Lockdown nicht mehr so lange dauern.“

Marlies Kuss (65), Rentnerin aus Neuburg Quelle: Frank Söllner

Auch für Klaus Klassmann (54), Soldat aus Parkentin, sind die Auswirkungen des Lockdowns überschaubar. „Ich habe den nötigen Weitblick und weiß, warum er so wichtig ist. Mich betrifft er in meinem Alltag auch nur wenig. Ich kann alles einkaufen, was ich benötige.“ Auch das Homeschooling, das aktuell viele Eltern in MV belastet, ist für ihn kein Thema. „Die Kinder sind schon groß und aus dem Haus.“

Rückblickend kritisch sieht er die Besuchsregeln zu Weihnachten. „Sie wurden zu kurzfristig bekanntgegeben, da konnte ich leider nichts planen. Schade.“ Dafür schmiedet Klassmann schon Zukunftspläne. „Meinen Campingurlaub verbringe ich im Land, bis dahin sollte der Lockdown hoffentlich Geschichte sein.“

Klaus Klassmann (54), Soldat aus Parkentin Quelle: Frank Söllner

So lange möchte Stephanie Widlitzki (45) nicht warten. Die Verkäuferin einer Bäckerei aus Rostock-Reutershagen sagt: „Einen weiteren Lockdown würde ich noch ertragen, aber bitte nicht länger als vier Wochen.“ Beruflich käme sie gut über die Runden. „Aber als Mutter von zwei Kindern ist es mit dem Distanzunterricht schon langsam eine Zumutung. Die Kinder fühlen sich von der Schule alleingelassen. Es ist schwer, einen Lehrer etwas zu fragen. Man hilft ja gern als Eltern, aber irgendwann reicht es auch.“

Stephanie Widlitzki (45) Quelle: Frank Söllner

Nico Knüppel (21) dagegen hat sich mittlerweile an den Lockdown gewöhnt. „Mir wurde schon im letzten Jahr alles genommen: Urlaub, Partys, Treffen mit Freunden“, sagt der Großhandel-Azubi aus Admannshagen. Deshalb schreckt ihn eine wochenlange Lockdown-Fortsetzung nicht. „Noch ein, zwei Monate würde ich aushalten, dann sollte sich die Lage wieder normalisieren. Ich will aber nicht jammern, vielen Menschen auf der Welt geht es viel schlechter.“

Nico Knüppel Quelle: Frank Söllner

Von Antje Bernstein