Corona-Krise: Tausende Betriebe in MV haben Kurzarbeit beantragt

Rund 11 500 Firmen aus dem Nordosten haben bei der Bundesagentur für Arbeit angezeigt, dass sie staatliche Hilfe zur Überbrückung von Jobs in der Corona-Krise brauchen. Zehntausende Angestellte dürften in Mecklenburg-Vorpommern betroffen sein.

Die MV Werften in schwerer See: Im Dezember wurde in Stralsund die „Crystal Endeavor" ausgedockt. Jetzt gehen rund 3000 Beschäftigte wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit. Quelle: SEBASTIAN KRAULEIDIS