Corona-Krise: Verbände legen Papier für Neustart des Tourismus in MV vor

Der Tourismusverband und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern haben eine Lösungsskizze für den Neustart nach Corona erarbeitet. Das Papier sei am Montag der Staatskanzlei und dem Wirtschaftsministerium in Schwerin übergeben worden, sagte Tourismusverbandschef Tobias Woitendorf am Dienstag.

Verbände schlagen schrittweise Rückkehr zur Normalität vor

Es gehe um erste Vorschläge, das Prä habe der Gesundheitsschutz, sagte der Geschäftsführer. Die beiden Verbände schlagen eine Rückkehr zur Normalität in drei Phasen vor. Weitgehend ausgearbeitet sei aber nur der erste Teil von Phase eins. Darin gehe es um die schrittweise Lockerung der Verbote dort, wo Abstands- und Hygieneregeln eingehalten und die Kapazitäten begrenzt werden können. Open Air Festivals würden sicherlich nicht dazu gehören, meinte Woitendorf.

