Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern wurden am 21. November 333 neue Coronafälle gemeldet. Das sind 403 Infektionen weniger als am Vortag. Die Auslastung der Intensivstationen im Land sank um 0,9 Prozentpunkte auf 10,2 %, die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt allerdings weiter an. Sie liegt nun bei 292,2 (+10,3). Auch die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen steigt leicht um 0,1 auf 5,4.

Aktuell liegen wie gestern 271 Menschen mit einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus, davon 61 (-5) auf der Intensivstation. Vier Personen sind im Vergleich zum Vortag im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung gestorben. Jeweils zwei von ihnen stammen aus den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte.

Die Situation in den Landkreisen in MV

Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen ist in Ludwigslust-Parchim mit 9,4 (+/- 0 im Vergleich zum Vortag) am höchsten, am geringsten ist sie in Vorpommern-Greifswald mit 1,7 (+1,3). Vorpommern-Rügen liegt hier bei 8,9, der Landkreis Rostock bei 6, die Mecklenburgische Seenplatte bei 5 und Rostock bei 4,8. Niedriger ist die Hospitalisierungsrate hingegen in Schwerin (3,1) und Nordwestmecklenburg (2,5).

Besonders dramatisch ist die Auslastung der Intensivstationen an der Mecklenburgischen Seenplatte: Jedes fünfte Bett (20,3 Prozent) ist hier bereits belegt. Es ist der höchste Wert in MV. Am wenigstens sind derzeit die ITS in Schwerin, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim mit jeweils 5,2 Prozent ausgelastet.

Inzidenz in Vorpommern-Greifswald steigt weiter stark

Die 7-Tage-Inzidenzen im Landkreis Rostock (+30,8), der Hansestadt Rostock (+26,3) und Vorpommern-Greifswald (+21,3) sind im Vergleich zum Vortag am deutlichsten gestiegen. In allen drei Regionen wurden mehr als 80 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Mit 391,1 ist die Inzidenz pro 100 000 Einwohner in Vorpommern-Greifswald landesweit am höchsten – und liegt nur noch knapp unter der 400er-Marke.

Am niedrigsten ist die Inzidenz derzeit in Nordwestmecklenburg mit 225,4 (+1,9). Trotzdem sind nun alle Kreise in dieser Kategorie auf Warnstufe „Rot“. Aus Schwerin und Ludwigslust-Parchim wurden keine neuen Infektionen gemeldet. Das hängt aber mit dem Ausfall des elektronischen Meldesystems zusammen, wodurch noch nicht alle Meldedaten vollständig nachgetragen werden konnten.

Von OZ/acs