Corona-Krise in MV: 100 000 Jobs im Tourismus weg bis Ende Juni?

Die Corona-Krise – sie könnte bis Ende Juni mehr als 100 000 Jobs in MV vernichten: Mehr als 75 Prozent der Tourismus-Betriebe im Nordosten fürchten, dass sie angesichts der aktuellen Einschränkungen maximal noch drei Monate überleben können. Das geht aus einer neuen Umfrage des Tourismusverbandes MV hervor.

80 Prozent der Betriebe in Not

Der Verband hatte in der vergangenen Woche fast 900 Unternehmen zur aktuellen wirtschaftlichen Lage befragt – mit erschreckenden Ergebnisse: Ein Drittel der Hotels, Vermieter und Gastronomen im Land gibt an, nur noch bis zum 20. April durchhalten zu können. Für weitere 45 Prozent sei spätestens Ende Juni wirtschaftlich Schluss.

Fast jeder fünfte Job in MV hängt am Tourismus. Insgesamt knapp 150 000 Arbeitsplätze. Müssen die Betriebe schließen, droht Zehntausenden die Arbeitslosigkeit. 80 Prozent der Unternehmen gaben bereits an, schnell auf staatliche Hilfen angewiesen zu sein.

Schon jetzt werden die Auswirkungen spürbar: 20 Prozent der Unternehmen entlassen Mitarbeiter, zwei Drittel wollen Kurzarbeitergeld für ihre Belegschaft beantragen und fast jedes zweite Hotel will Kredite sowie Steuerstundungen beantragen.

Verband: Lage ist dramatisch

„Die Lage ist nicht anders als mit dem Wort dramatisch zu beschreiben“, so Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes. „Nahezu alle touristischen Unternehmen im Land sind auf Unterstützung angewiesen, um in der Krisenzeit zu überleben. Für viele Mitarbeiter beginnt eine schwere und ungewisse Zeit mit persönlichen Einschnitten. Staatliche Hilfe muss nun schnell greifen“, fordert er.

Laut der Umfrage gaben würden nur zehn Prozent der Tourismus-Betrieb in MV ein Jahr mit den aktuellen Einschränkungen überstehen können. Heißt: Im Frühjahr 2021 könnte der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes komplett pleite sein. Auch Verbandspräsidentin Birgit Hesse ( SPD) sagt deshalb: „Es ist eine unheimlich schwere Zeit, die wir nur durchstehen, wenn wir die richtigen Maßnahmen ergreifen und zusammenhalten.“

Zehntausende Urlauber noch in MV

Auch Hesse forderte angesichts der steigende Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus in MV Urlaub auf, das Land derzeit zu verlassen: „Es gibt aktuell leider keine andere Möglichkeit.“ Nach Angaben des Verbandes hielten sich am Wochenende trotz des Einreiseverbots und der Aufforderung zur Heimreise zwischen 30 000 und 50 000 Urlauber in MV auf.

Landesweit war die Polizei im Einsatz – kontrollierte Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen und forderte Urlauber mit Lautsprecher-Durchsagen dazu auf, in ihre Heimatorte außerhalb des Landes zurückzukehren.

