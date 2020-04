Corona-Krise in MV: Aussagen und Anzeigen bei der Polizei nur noch mit Mundschutz

Rostock/Neubrandenburg

Die Polizeipräsidien des Landes weisen darauf hin, dass sich auch in der Polizeiarbeit ab dem 27. April einiges ändern wird. Die Landesregierung hat ab diesem Montag eine Mundschutzpflicht in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis und Bibliotheken eingeführt. Die Vorgabe wollen die Beamten auch auf ihren Revieren etablieren.

So werden nicht nur die Einsatzkräfte, die sich dienstlich in Geschäften, Supermärkten oder den öffentlichen Personennahverkehr begeben müssen oder in sonstige geschlossene Räumen in direkten Bürgerkontakt treten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch Bürger, die zum Beispiel für Vernehmungen oder zur Anzeigenerstattung in die Dienststellen kommen, werden ebenfalls gebeten, nur mit einem Mundschutz einzutreten.

Wer selbst keinen dabei hat, soll vor Betreten der Dienststelle eine Schutzmaske durch einen Beamten ausgehändigt bekommen.

Von OZ