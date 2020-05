Rostock

Welche Regeln gelten an Schulen in der Corona-Krise und wie werden diese kontrolliert? Welche Schulkinder müssen bald wieder die Schulbank drücken, welche nicht? Wie geht es weiter mit Kultur, wie mit Hochschulen in MV?

Solche und viele andere Fragen können Sie, lieber Leser, der Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Bettina Martin ( SPD) am Freitag, 9. Mai, von 10 bis 11 Uhr selbst stellen. Martin wird in einem Telefonforum der OSTSEE-ZEITUNG Rede und Antwort stehen, Leserfragen rund um die Corona-Krise beantworten.

Die OZ überträgt das Telefonforum live

Die Fragerunde beginnt um 10 Uhr und dauert eine Stunde. Wir übertragen die Veranstaltung live und kostenlos auf www.ostsee-zeitung.de und bei Facebook. Dort können auch direkt Fragen gestellt werden.

Oder Sie schicken uns diese schon vorab per E-Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de. Wer mit der Bildungsministerin persönlich sprechen will, muss die Telefonnummer 0381/ 365 229 wählen. Wer durch kommt, hat Bettina Martin dann persönlich am Apparat.

Hier geht es zu den bisherigen OZ-Telefonforen zu Corona mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Innenminister Lorenz Caffier.

Von Frank Pubantz