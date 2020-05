Corona-Krise in MV: Buchungen auf allen Stena-Line-Routen massiv eingebrochen

Rostock

Vor einem Jahr wurde das 110. Jubiläum der traditionsreichen Königslinie von Sassnitz auf Rügen ins schwedische Trelleborg gefeiert – jetzt hat die schwedische Reederei Stena Line das Aus der Route verkündet.

Die OZ sprach mit dem Deutschland-Geschäftsführer von Stena Line, Ron Gerlach, über die Gründe für die Einstellung, und ob die Corona-Krise allein daran schuld ist.

Das Aus für die Königslinie hat für Enttäuschung und Proteste in Sassnitz gesorgt. War es wirklich nötig, diese traditionsreiche Verbindung einzustellen?

Ron Gerlach: Ja, aber wir haben es uns nicht leicht gemacht, die Routenschließung zu planen. Im Gegenteil. Wir haben die Traditionslinie lange aufrechterhalten, obwohl sie seit Jahren defizitär war. Überlegungen, die Route einzustellen, gab es schon, bevor wir sie 2012 von Scandlines übernommen hatten.

Warum war die Königslinie nicht mehr profitabel?

Weil die Bahnverkehre seit Jahren ausgeblieben sind. Die großen Bahnoperateure haben sich vor Jahren explizit aus Sassnitz verabschiedet. Stattdessen fokussiert die Bahn ihre Transporte nach Schweden auf den Rostocker Überseehafen. Auch werden viele Bahnverkehre über den polnischen Hafen in Swinemünde abgewickelt. Dadurch fiel für die Königslinie noch mehr Fracht weg. Vor fünf Jahren hatten wir noch versucht, die Abfahrten in Sassnitz direkt auf die Wünsche unserer Kunden zuzuschneiden. Das Angebot wurde jedoch nicht so angenommen, wie wir es uns versprochen hatten. Diese Defizite konnten durch die Lkw- und Pkw-Passagen allein nicht kompensiert werden.

Warum haben die Bahnverkehre eine so große Bedeutung für Stena?

Das ist ein wichtiges Nischengeschäft für uns, auch wegen der Nachhaltigkeit: Bahn und Fähre zusammen sind ein umweltbewusstes Transportmittel. Wir sind die letzte Reederei, die mit den Fähren „ Skåne“ und „ Mecklenburg-Vorpommern“ in der Ostsee überhaupt noch Eisenbahnfähren bedient – aber dafür brauchen wir eben auch die Unterstützung der Bahnoperateure, der Politik und aller beteiligten Partner, beispielsweise der Rangierunternehmen.

Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf das Aus der Königslinie?

Durch die Krise gingen die Buchungen zwischen 70 und 85 Prozent auf allen Stena-Line-Routen zurück, in Rostock, in Kiel – und eben auch in Sassnitz. Das war der Punkt, an dem wir derart hohe Verluste eingefahren haben, die nicht mehr tragbar waren. Corona hat sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht.

Pegel: Land hat großes Interesse, dass Stena Line stabiler Partner der Häfen bleibt Der Schweriner Infrastruktur-Minister Christian Pegel ( SPD) hofft, dass für das Ende der Königslinie noch nicht das letzte Wort gesprochen worden ist. Die Königslinie habe auch im Jahr 2020 „für die verlässliche Beförderung von Passagieren und den Transport von Waren zwischen Rügen und Südschweden“ gestanden. Es sei schade, dass es Stena Line nicht gelungen sei, „die Potenziale des eingesetzten Eisenbahnfährschiffs ‚ Sassnitz‘ auszuschöpfen“, heißt es in einer Mitteilung. Pegel: „Die wirtschaftlichen Sorgen der Reederei, die das Covid-19-Virus mit sich bringt, sind nachvollziehbar und natürlich hat das Land großes Interesse, dass Stena Line ein stabiler Partner unserer Häfen in der Ostsee bleibt.“ Es sei daher zu hoffen, „dass die Entscheidung zur Linieneinstellung zwischen Sassnitz-Mukran und Trelleborg nach dem Ende der Pandemie noch einmal im Vorstand der Stena Line beraten werden kann, wenn sich die Ostsee-Fährverkehre wieder in alter Stärke und Form zeigen.“ Stena Line hatte bereits im vergangenen Herbst das Angebot auf der Strecke von wöchentlich sechs Abfahrten auf eine bzw. zwei pro Woche gekürzt. Als Ausweichmöglichkeit besteht für Passagiere und Spediteure das Angebot von Stena Line zwischen Rostock und Trelleborg.

Wie viele Beschäftigte sind davon betroffen?

Es sind mehr als 100 Positionen betroffen, sowohl auf dem Schiff als auch an Land. Wir streben natürlich sozialverträgliche Lösungen für beide Seiten an. Die Kollegen haben hart gearbeitet. Es ist ja nicht die Schuld von irgendjemandem, sondern den Umständen geschuldet – und das tut uns wirklich leid.

Auf der Insel Rügen haben viele Menschen eine enge Beziehung zum Fährschiff „ Sassnitz“, das die Linie viele Jahre bedient hat. Was wird jetzt aus dem Schiff?

Wir haben die „ Sassnitz“ erst einmal ins schwedische Uddevalla verlegt. Der Liegeplatz in dem Hafen nördlich von Göteborg ist günstiger für uns. Wie es mit dem Schiff weitergeht, hängt von den Verhandlungen mit dem Betriebsrat ab.

Wie ist derzeit die Stena-Line-Route Rostock-Trelleborg ausgelastet?

Auf der Route haben wir in den letzten Jahren gutes Wachstum erzielt, mussten in der Krise aber auch hier Einbrüche verzeichnen. Wir sehen aber, dass die Frachtverkehre seit etwa eineinhalb Wochen wieder anziehen. Ich glaube und hoffe, dass wir die Talsohle bei den Frachttransporten durchschritten haben.

Und beim Tourismus?

Wir hoffen auf entsprechende Übereinkommen zwischen Deutschland und Schweden, damit die Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Im Moment sieht es erschreckend aus. Die halbe Saison ist fast vorüber, und es ist nicht abzusehen, wie es weitergehen wird.

Was können Fährgäste machen, die schon gebucht haben, wegen der Corona-Krise jetzt aber nicht mehr fahren können oder wollen?

Im Falle von bereits bestehenden Buchungen bei ausfallenden Fahrten wenden wir uns direkt an die Kunden. Unsere Kunden erreichen uns darüber hinaus über die Hotline oder die Webseite, sie können dann auf eine spätere Abfahrt umbuchen.

Von Axel Meyer-Stöckel