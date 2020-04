Corona-Krise in MV: CDU will Läden und Gaststätten am 20. April wieder öffnen

Schwerin

Auf die Türen! Während sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) noch nicht auf konkrete Lockerungen in der Corona-Krise festlegt, prescht der Regierungspartner vor. Die CDU will die staatlich verordnete Zwangspause für weite Bereiche der Wirtschaft möglichst schnell beenden.

„Aus meiner Sicht sollten ab dem 20. April der Einzelhandel ebenso wie Baumärkte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, wie etwa Friseure, wieder öffnen dürfen“, erklärt Torsten Renz, CDU-Fraktionschef im Landtag, auf OZ-Anfrage. Dies wäre aus seiner Sicht mit klaren Hygiene- und Abstandsvorschriften umsetzbar, allerdings gelte für ihn bei Vorschriften: „Weniger ist mehr.“

Renz : „Mehrzahl der Menschen handelt vorbildlich“

Das Osterwochenende habe gezeigt, dass die meisten Menschen in MV in der Krise sehr vernünftig handeln. „Die ganz große Mehrzahl verhält sich absolut vorbildlich und achtet von sich aus auf soziale Distanz – auch ohne Verbote“, so Renz. Daher spreche sich seine Fraktion für weitreichende Lockerungen aus.

Am Mittwoch will Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer über mögliche Lockerungen in verschiedenen Bereichen beraten. MV-Regierungschefin Manuela Schwesig ( SPD) lässt vorab Bereitschaft dazu erkennen; konkret wird sie aber nicht. Der Schutz der Bevölkerung vor dem gefährlichen Virus habe weiterhin „oberste Priorität“.

Einzelhandel: Wollen gern schnell wieder öffnen

Offensiver die CDU. „Mein Eindruck ist, dass die Menschen inzwischen von sich aus sehr darauf achten, sich und andere nicht zu gefährden“, erklärt Renz. Sollten die Infektionszahlen durch die Öffnung von Geschäften und Restaurants in die Höhe schnellen, „werden wir politisch gegensteuern müssen“. Das könnte dann erneute Schließung vieler Unternehmen bedeuten. Einen solchen „Zickzack-Kurs“ wolle sie aber verhindern, so Schwesig.

In der Wirtschaft rennt die CDU mit der Forderung offene Türen ein. „Wenn es nur irgendwie vertretbar ist, appellieren wir, schnellstmöglich den Markt wieder zu öffnen“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in MV. Der Tourismus müsse wieder hochfahren. „Wir würden gern so früh wie möglich wieder öffnen“, sagt Kay-Uwe Teetz, Einzelhandelsverband Nord. Dass auch strenge Regeln befolgt werden, zeige der Lebensmittelhandel bereits.

Die Vereinigung der Unternehmensverbände MV warnt dagegen vor „Schnellschüssen“. Geschäftsführer Sven Müller: „Es müssen einzuhaltende Regeln klar definiert werden. Verbindlich für alle Bundesländer gleichermaßen.“

