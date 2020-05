Corona-Krise in MV: Darum zählen Clubs und Diskotheken zu den größten Verlierern

Rostock

Kein Umsatz, laufende Kosten und das auf unbestimmte Zeit: Kaum eine Branche schaut in der Corona-Krise in eine ungewissere Zukunft als die der Clubs und Diskotheken. 50 Prozent der Betreiber in MV waren sich bereits zu Anfang der Schließungen sicher, ohne Unterstützung nicht länger als acht Wochen durchzuhalten. Das geht aus einer Umfrage des Landesverbandes Kulturwerk MV hervor. Was folgte, war eine Soforthilfe. Eine Chance oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Ein Einblick in die Sorgen der Club-Besitzer des Landes.

„Der Zuschuss überbrückt gerade einmal drei Monate“, beklagt Murat Demirkaya, Betreiber des Greifswalder Techno-Clubs Rosa. Wenn danach keine weitere staatliche Hilfe folgt, müsse er einen Kredit aufnehmen. Untätig ist er in der Zwischenzeit aber nicht: „Wir haben einen Livestream und eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Hälfte der Spenden soll an das neunköpfige Team gehen, die andere Hälfte für die Miete verwendet werden.“

Appell an Politik: Konkrete Aussagen und finanzielle Unterstützung

Bereits im Juni wird es auch für den Rostocker LT Club eng, wenn nichts passiert, wie Inhaber Witzan Schmidt prophezeit: „Die Soforthilfe, die wir bekommen haben, ist schnell aufgebraucht. Noch mehr Kredite als wir ohnehin schon haben, können wir nicht aufnehmen. Am Ende schiebt man die Zahlungen nur zu einem großen Berg auf.“ Empört ist er darüber, dass die Branche völlig im Unklaren darüber gelassen wird, wann und wie es weitergeht: „Irgendwann muss man es riskieren, die Clubs zu öffnen. Wir riskieren finanziell ja auch alles.“

Auch wenn alle Betreiber ihre Ausgaben so weit es geht heruntergefahren haben, bleiben laufende Kosten, wie Strom, Wasser, Versicherungen, zum Teil Miete und Angestellte zu bezahlen. „Hier ist absolut die Politik gefragt. Sie muss einen ausreichenden Rettungsschirm bereitstellen. Zur Not muss es auch möglich sein, spätere Kreditrückzahlungen zu erlassen“, fordert Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands MV ( Dehoga). Ihm sei die Dramatik bewusst: „ Diskotheken und Clubs trifft die Corona-Krise am härtesten. Sie sind die Ersten, die schließen mussten und werden die Letzten sein, die wieder öffnen dürfen.“

Soforthilfen lassen auf sich warten

Längst nicht jeder hat bereits etwas von der beantragten Soforthilfe gesehen, wie zum Beispiel der als Verein organisierte Mensaclub in Greifswald. „Unser Studentenclub ist nicht darauf ausgelegt, Gewinn zu machen. Wir leben vom laufenden Betrieb“, erklärt Vorsitzende Sophie Nuglisch. Bisher konnten sie alles bezahlen, doch abgesagte Veranstaltungen, wie die Erstsemester-Woche oder das Hoffest, bedeuten hohe Umsatzverluste. „Wir hatten Getränke bestellt. Die laufen nun im Lager ab“, bedauert Nuglisch.

Auch die Diskothek Neukalen – eine der größten MV’s – wartet noch auf finanzielle Unterstützung. Doch immerhin habe Inhaber Heiko Baum gelernt, zu haushalten: „Das Club-Sterben ist schon seit Jahren ein Problem. Geburtenschwache Jahrgänge haben in den letzten Jahren für weniger Besucher gesorgt – auch bei uns.“ Die Corona-Krise sei aber eine weitaus größere Herausforderung. Für den Notfall denke er darüber nach, auf sein privates Vermögen zurückzugreifen und appelliert an die Politik: „Wir dürfen nicht vergessen werden.“

Sorgen um Verschuldung und Angestellte

Den Shark’s Club in Bad Doberan hat es gleich doppelt getroffen: „Wir hatten ab Mitte Januar für vier Wochen geschlossen, um einen Wasserschaden zu beseitigen“, berichtet Chef David Wickborn. Drei Wochen war wieder geöffnet, dann kam die Corona-Krise. Die Zukunftssorgen quälen ihn: „Wie soll dieses Jahr überhaupt noch eine Wiedereröffnung funktionieren? Wir haben 170 Quadratmeter. Wenn wir beispielsweise nur 50 Leute reinlassen dürften, müssten wir unsere Preise verdoppeln, wenn nicht verdreifachen.“ Wickborn habe einen Kredit bekommen und kann seine Miete stunden, doch das sind nur aufgeschobene Kosten und so fragt er sich: „Lohnt es sich überhaupt, sich noch mehr zu verschulden?“

Clubs als kulturelle Einrichtungen Das Kulturwerk MV ist ein neu gegründeter Landesverband für Clubs und Livespielstätten. Ursprünglich haben sich die Clubs und Livespielstätten zusammengetan, um als Kulturschaffende wahrgenommen zu werden. Denn laut Baunutzungsverordnung sind sie mit Hotels und Spielhallen gleichgestellt, sehen sich selbst aber als kulturelle Einrichtung. Als Reaktion auf die Corona-Krise hat das Kulturwerk MV eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Damit sollen die betroffenen Spielstätten finanziell unterstützt werden. Zusätzlich hat der Landesverband eine Live-Tour durch die angesagten Clubs des Landes ins Leben gerufen, die im Livestream übertragen wird. Am 2. Mai geht die Tour bereits in die dritte Runde. Zehn Auftritte sind bisher insgesamt geplant. Gespendet werden kann unter: www.betterplace.me/rettet-unsere-clubs-und-livespielstaetten-in-mv

Nicht einfacher ist es für Matthias Kasten, der sich in Stralsund mit Kneipe, Club und Veranstaltungsservice mehrere Standbeine aufgebaut hat. Doch keines davon kann er derzeit betreiben. „Ich mache mir Gedanken um meine Leute, die selber ihre Ausgaben haben und in der Luft hängen.“ Er ist sich sicher, dass die Krise weitreichendere Konsequenzen haben wird: „Ich hoffe, dass wir unseren Club – die Werkstatt – wieder im Herbst öffnen können. Ansonsten wird die Luft dünn“, sagt der Betreiber.

Optimismus ist noch vorhanden

Als einer der wenigen könne sich der Studentenclub Block 17 in Wismar glücklich schätzen, wie Geschäftsführer Sebastian Schmitt sagt: „Wir haben gerade die Speckzeit des Winters hinter uns und konnten alle ausstehenden Zahlungen bereits begleichen.“ Da der Club zum Campus gehört, sei die Hochschule außerdem kulant, was die Miete betrifft. Und so kümmere sich Schmitt um die Unterstützung anderer Clubs: „Jeden Freitag haben wir einen Livestream. Wir blenden dabei ein Spendenkonto ein, auf das die Zuhörer Geld überweisen können, was sie an einem Clubabend ohnehin ausgegeben hätten. Zugute kommt das dem Kulturwerk MV.“ Zusätzlich läuft ein Online-Verkauf der „Block-Beutel“ mit Drinks sowie Merchandising-Artikeln für 17 Euro. Die Einnahmen gehen nicht nur an das Landesnetzwerk, sondern auch an soziale Einrichtungen, wie die Tafel.

Optimistisch schaut auch der Rostocker Greif Club, der vom Verein Blumenfreunde Gartenstadt betrieben wird, in die Zukunft: „Da wir alle ehrenamtlich arbeiten und Rücklagen gebildet haben, geht es noch“, erklärt Sprecher Oliver Schubert. Vor allem fürs Gemüt hoffe er darauf, dass es noch dieses Jahr wieder losgehen kann. Um die Leute bei Laune zu halten, gibt es jeden zweiten Samstag einen Livestream. „Die Zuhörer können ihre Wunsch-Songs in die Kommentare schreiben“, erzählt Schubert. Aufgeben gibt es für die Betreiber nicht: Der Greif Club werde so lange durchhalten, wie es eben angesagt ist.

Von Maria Baumgärtel und Lena-Marie Walter