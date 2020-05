Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 registriert worden. Insgesamt wurden nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) bislang 727 Menschen im Nordosten positiv auf das Virus getestet. Eine Neuinfektion wurde in Rostock festgestellt, eine weitere im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Bisher wurden oder werden 101 Personen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt, 17 davon auf einer Intensivstation. 19 Menschen starben. Schätzungsweise 658 der positiv getesteten Menschen – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – sind von einer Covid-19-Erkrankung genesen.

Restaurants wieder geöffnet

Am Wochenende sind weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten. Als erste bundesweit durften die Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern unter strikten Hygienevorschriften wieder öffnen und erstmals seit Mitte März fanden in vielen Kirchen des Landes Gottesdienste statt.

Ab Montag dürfen die Strandkorbverleiher im Land wieder ihre Körbe vermieten. Unter Einhaltung strikter Auflagen können Museen, Ausstellungen, Galerien und Gedenkstätten öffnen. Gleiches gilt für Fahr-, Flug- und Jagdschulen, Sportplätze, Tourismuszentralen sowie die Besucherzentren der Nationalparks.

Dauercamper dürfen kommen

Außerdem erlaubt Mecklenburg-Vorpommern ab sofort allen Dauercampern die Rückkehr auf die Campingplätze. Bisher war dies nur Dauercampern mit Erst- oder Zweitwohnsitz im Nordosten gestattet.

In der Corona-Vorordnung des Landes heißt es, das weiterhin geltende allgemeine touristische Reiseverbot gelte nicht für Menschen, „die ihre Haupt- oder Nebenwohnung in Mecklenburg-Vorpommern oder im Amt Neuhaus gemeldet haben oder die mit Betreibern von Campingplätzen, Vermietern von Ferienwohnungen und -häusern oder vergleichbaren Anbietern bis einschließlich 28. April 2020 einen Vertrag über mindestens sechs Monate für das Jahr 2020 abgeschlossen haben“.

Der Städte- und Gemeindetag kritisierte am Sonntag die Kurzfristigkeit der Änderungen. „Eine frühzeitigere Verkündung würde helfen, entsprechende Vorbereitungen sorgfältig treffen zu können“, sagte Geschäftsführer Andreas Wellmann. Schätzungen gehen von rund 11 000 Dauercampern in MV aus. Mehr als zwei Drittel von ihnen kommen demnach aus anderen Bundesländern.

