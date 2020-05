Corona-Krise in MV: Diese steuerlichen Entlastungen gibt es jetzt für Arbeitnehmer

Rostock

Vor den größten Herausforderungen seit der Wende stehen aufgrund der Corona-Krise auch die Steuerfachleute im Nordosten. Ob Kurzarbeitergeld, Sofortdarlehen, Kredite, Steuererleichterungen – die 640 Kanzleien in MV mit ihren insgesamt 4800 Mitarbeitern haben einen zusätzlichen Berg an Aufgaben zu bewältigen. „Noch bevor die Landesregierung am 12. März die erste Allgemeinverfügung zur Unterstützung der von der Krise betroffenen Firmen bekannt gegeben hat, wirkte die Steuerberaterkammer als Koordinierungsstelle“, betont Dr. Holger Stein, Präsident der Steuerberaterkammer MV. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Schweriner Finanzministerium konnten so die Steuerberater und somit auch die Firmen sofort wirksam unterstützt werden“, so Stein.

Der Geschäftsführer der Steuerberaterkammer MV, Jörg Hähnlein (r.), und Steuerberater Ralf Miereck aus Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte), der dem Ausschuss Berufsarbeit der Kammer angehört, beraten über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zu Hilfen in der Corona-Krise. Quelle: Volker Penne

Welche steuerlichen Be- und Entlastungen hat die Krise für die Arbeitnehmer? Werden Mehraufwendungen berücksichtigt? Müssen Firmen Soforthilfen zurückzahlen? Der Geschäftsführer der Steuerberaterkammer MV, Jörg Hähnlein (64), und Steuerberater Ralf Miereck (57) aus Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte), der dem Ausschuss Berufsarbeit der Kammer angehört, standen der OZ Rede und Antwort.

Hilfsmaßnahmen im Überblick: Gezahlt werden … bei bis zu fünf Beschäftigten: bis zu 9000 Euro bei bis zu zehn Beschäftigten: bis zu 15 000 Euro bei bis zu 24 Beschäftigten: bis zu 25 000 Euro bei bis zu 49 Beschäftigten: bis zu 40 000 Euro bei bis zu 100 Beschäftigten: bis zu 60 000 Euro Sofortdarlehen Es kann auch Liquiditätshilfe des Landes MV bei der GSA (Gesellschaft für Struktur und Arbeitsmarktentwicklung) beantragt werden. Diese ist rückzahlbar, aber im ersten Jahr tilgungsfrei. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Darlehen bis 20 000 Euro sind zinsfrei. Darlehen ab 20 001 bis 200 000 Euro sind im ersten Jahr zinsfrei, danach gilt ein Zinssatz von 3,69 Prozent jährlich.

1. Die Zahl der Anträge in MV auf Kurzarbeit ist hoch. Anfang des Monats lagen Anzeigen von 16 900 Unternehmen vor. Das ist mehr als ein Drittel der Firmen im Land. Betroffen waren rund 154 000 Beschäftigte. Was bedeutet Kurzarbeit, und wie wird sie geregelt?

Von Kurzarbeit können das gesamte Unternehmen, einzelne Abteilungen oder nur bestimmte Arbeitnehmer betroffen sein. Es ist möglich, dass die tägliche Arbeitszeit herabgesetzt wird oder nur an bestimmten Tagen in der Woche gearbeitet wird. Selbst wenn die Arbeitszeit auf Null reduziert wird, gilt das noch als Kurzarbeit. Voraussetzung: Die Maßnahme gilt nur vorübergehend. Kurzarbeitergeld beantragt der Arbeitgeber bei der zuständigen Arbeitsagentur. Dieses wird nicht direkt an den Arbeitnehmer überwiesen. Der Arbeitgeber zahlt das Geld gemeinsam mit dem Arbeitslohn aus.

2. Wie errechnet sich das Kurzarbeitergeld?

Das Kurzarbeitergeld wird als Lohnausgleich für die weggefallenen Arbeitsstunden gezahlt. Wenn die Arbeitszeit beispielsweise um 15 Wochenstunden reduziert wird, erhält der Arbeitnehmer für die 15 weggefallenen Stunden Kurzarbeitergeld. Dessen Höhe beträgt 60 bzw. 67 Prozent (Arbeitnehmer mit Kindern) des entsprechenden Nettoverdienstes.

3. Die Bundesregierung hat in der Corona-Zeit das Geld aufgestockt. Was wurde neu geregelt?

Geholfen wird denjenigen, die am schwersten betroffen sind. Wenn die Arbeitszeit um mindestens 50 Prozent reduziert ist, wird das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Monat auf 70 Prozent (77 Prozent für Eltern) und ab dem siebten Monat auf 80 Prozent (87 Prozent für Eltern) erhöht. Das soll maximal bis Jahresende 2020 gelten.

4. Kann der Arbeitnehmer bei Kurzarbeit hinzuverdienen?

Die Hinzuverdienstmöglichkeiten werden für Arbeitnehmer in Kurzarbeit vom 1. Mai bis zum 31. Dezember bis zur vollen Höhe des bisherigen Monatseinkommens erweitert.

5. Ist das Kurzarbeitergeld steuerfrei?

Das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung steuerfrei. Es kann aber dazu kommen, dass es bei der Einkommensteuerveranlagung für 2020 zu Steuernachforderungen kommt. Denn diese Leistung unterliegt bezogen auf die gesamten Einkünfte dem sogenannten Progressionsvorbehalt.

6. Was bedeutet das konkret?

Bei der Ermittlung des Steuersatzes wird das Kurzarbeitergeld den steuerpflichtigen Einkünften fiktiv zurechnet. Die Folge: Der Steuersatz erhöht sich. Im zweiten Schritt wird dieser erhöhte Steuersatz auf das Einkommen ohne das Kurzarbeitergeld angewendet. Doch der erhöhte Steuersatz ist noch nicht beim laufenden Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber berücksichtigt worden. Dies geschieht erst bei der Einkommensteuerveranlagung durch das Finanzamt. Somit können Nachforderungen fällig werden.

7. Wird die Lohnsteuer bei Arbeitnehmern im Fall von angeordneter Kurzarbeit automatisch an die Höhe des geminderten Gehaltes angepasst?

Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer automatisch anzupassen. Nur der steuerpflichtige Arbeitslohn unterliegt der Lohnsteuer.

8. Viele Arbeitnehmer haben normalerweise einen Büroarbeitsplatz in der Firma. Durch die Corona-Krise müssen sie daheim arbeiten. Können sie Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen?

Grundsätzlich sind Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer nicht abzugsfähig. Ausnahmsweise aber ist dies zulässig. Die Voraussetzung: Besagtes Arbeitszimmer bildet den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung. Aufgepasst: Bei der Veranlagung für 2020 ist diese Frage individuell zu klären.

9. Welche Anforderungen müssen konkret erfüllt sein?

Diese sind streng gehalten: Es muss sich um einen abgeschlossenen Raum handeln. Dieser wird ausschließlich oder nahezu ausschließlich zu betrieblichen oder beruflichen Zwecken genutzt. Der Raum muss zudem als Büro eingerichtet sein. Es dürfen keine privaten Anteile existieren – das Bügelbrett muss beispielsweise raus. Zudem steht für die Tätigkeit des Steuerpflichtigen im Unternehmen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung.

10. Kann mein Arbeitgeber außergewöhnliche Betreuungsleistungen, die aufgrund der Corona-Pandemie für pflegebedürftige Angehörige und Kinder entstehen, steuerfrei erstatten?

Das ist möglich. Konkret können zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Arbeitgeberleistungen bis zu einem Betrag von 600 Euro im Kalenderjahr steuerfrei bleiben. Und zwar je Arbeitnehmer. Der zusätzliche Betreuungsbedarf muss aus Anlass einer zwingenden und beruflich veranlassten kurzfristigen Betreuung eines Kindes unter 14 Jahren entstehen.

11. Wann genau liegt der zusätzliche Betreuungsbedarf vor?

Es wird davon ausgegangen, dass Sie als Arbeitnehmer infolge der Corona-Krise zu außergewöhnlichen Dienstzeiten tätig sind. Zudem entsteht der Bedarf, wenn die Kinder durch die verfügte Schließung von Schulen und Betreuungseinrichtungen – dazu zählen zum Beispiel Kindertagesstätten, Betriebskindergärten und Schulhorte – nicht mehr betreut werden.

12. Wie lange ist von dieser kurzfristig zu organisierenden Betreuung auszugehen?

Dies ist der Fall, bis die entsprechenden Einrichtungen ihren regulären Betrieb wieder aufnehmen können.

13. Wie ist dies bei behinderten Kindern geregelt, die sich im Alltag nicht selbst behelfen können und bei denen die Behinderung vor dem 25. Lebensjahr eingetreten ist?

Hier gilt die besagte Steuerbefreiung auch für Kinder, die 14 Jahre oder älter sind.

14. Ich arbeite 30 Stunden pro Woche und pflege meine Mutter seit einigen Monaten in meinem Haushalt. Trifft die begünstigte Betreuungsleistung auch für mich zu?

Ja, das ist der Fall.

15. Das Bundesfinanzministerium hat am 9. April den Weg frei gemacht für die Begünstigung von zusätzlichen Zahlungen für Arbeitnehmer, um deren zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise abzumildern. Demnach sind bis zu 1500 Euro je Beschäftigten an steuerfreien Beihilfen und Unterstützungen möglich?

Für nicht wenige Unternehmen ergibt sich quasi eine einmalige Chance. Sie können Beihilfen und Unterstützungen in Höhe von bis zu 1500 Euro an ihre Belegschaft – beispielsweise Krankenschwestern, Pfleger, Berufskraftfahrer und Verkäuferinnen in Supermärkten – steuer- und sozialabgabefrei zahlen. Und das ist zusätzlich zum geschuldeten Lohn möglich. Das betrifft nicht nur die sogenannten systemrelevanten Berufe, sondern alle.

16. Gibt es einen Stichtag, ab wann diese besondere Maßnahme gilt?

Entscheidend ist der 1. März 2020. Nur die ab diesem Zeitpunkt gezahlten zusätzlichen Leistungen werden im Zusammenhang mit der Corona-Krise steuerlich begünstigt.

17. MV hat bereits mehr als 307 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen an im Haupterwerb tätige gewerbliche Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Solo-Selbstständige, Angehörige der Freien Berufe und Kulturschaffende mit bis zu 100 Beschäftigten ausgezahlt. Müssen diese Beträge, die von 9000 bis 60 000 Euro reichen, zurückgezahlt werden?

Nein. Es handelt sich um einen Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Die für einen Zeitraum von drei Monaten bewilligte Soforthilfe muss allerdings im Unternehmen grundsätzlich als Einnahme verbucht werden. Die Folge: Sie wirkt sich im konkreten Fall bei den Betreffenden auf die Steuerlast aus, wenn Gewinne erwirtschaftet wurden.

18. Gut 10 000 der bislang mehr als fast 42 000 Anträge, die beim Landesförderinstitut eingingen, müssen noch bearbeitet werden. Wer erhält grundsätzlich keine Förderung?

Nicht gefördert werden Unternehmen, die sich bereits vor der Corona-Pandemie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befanden. Stichtag ist hier der 31.12.2019! Lesen Sie mehr: Kinder von der Steuer absetzen Steuerschätzung: 81,5 Milliarden Euro weniger als 2019 Bundesrat für weitere Corona-Hilfen

Von Volker Penne